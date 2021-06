Serwis sprzedaży samochodów używanych Carvago.com także w Polsce

fot. Carvago chce zawojować rynek sprzedaży używanych samochodów

Carvago.com, platforma sprzedażowa samochodów używanych online rozpoczęła działalność na polskim rynku. Oferuje blisko milion sprawdzonych pojazdów. Marka oferuje również szereg usług dodatkowych, takich jak audyt techniczny pojazdu, dodatkowe finansowanie na zakup – również pojazdów z zagranicy, przedłużoną gwarancję i ubezpieczenie, a także dostawę auta do domu. Zakup auta w Carvago.com odbywa się w 100% online – łącznie z podpisaniem umowy.

Carvago.com wystartowało ze swoją usługą w Czechach w październiku 2020 roku. Obecnie działa w 7 krajach w Europie, a jeszcze w tym roku planuje ekspansję na rynek niemiecki, rumuński, austriacki, włoski i hiszpański. Polska jest kolejnym krajem, gdzie Carvago.com widzi dla siebie szansę na rozwój i planuje dołączyć do lokalnej społeczności e-commerce w branży motoryzacyjnej.

„Używane samochody cieszą się w Polsce rosnącą popularnością. Nasze analizy pokazują, jakie modele najchętniej wybierają Polacy – są to auta z przebiegiem od 100 do nieco ponad 150 tys. km. Udział sprzedaży tych samochodów w roku 2020 wyniósł aż 42%. Nie bez znaczenia pozostaje w dalszym ciągu budżet – prym wiodą samochody w cenie do 30 tys. zł. Rozpoczynając działalność w Polsce, planujemy długofalowy rozwój, rozumiany jako stałe ulepszanie usługi sprzedaży samochodów używanych przez internet oraz wyznaczanie nowych standardów. Nasz cel jest jasny – dostarczanie produktów, na które jest największy popyt, a także bycie absolutnym liderem technologicznym w dziedzinie motoryzacji. Dziś mówimy: Dzień dobry Polsko!" – dodaje Jakub Šulta.