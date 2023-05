Shein będzie otwierać sklepy w Europie

Shein z biurem w Dublinie

- Region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) to jeden z najważniejszych rynków dla Shein - mówi Leonard Lin, szef globalnych relacji w chińskiej firmie. Otwarcie biura w Dublinie jest kamieniem milowym w rozwoju internetowego gracza modowego. Do końca br, biuro zatrudni 30 osób, od analityków danych po menedżerów finansowych i prawników. W przyszłości mogą pojawić się kolejni pracownicy.

Shein otworzy pop-up stores

Tylko w tym roku Shein planuje zorganizować około 30 pop-upów w regionie EMEA. Obecnie, od 12 do 17 maja, działa tymczasowy sklep w Cork w Irlandii, ale zeszłoroczny pop-up w Dublinie przyciągał ponad 4000 odwiedzających dziennie. W międzyczasie Shein otwiera również nowe centra dystrybucyjne w regionie, w tym magazyn o powierzchni 40 tys. mkw. we Wrocławiu oraz mniejsze centra dystrybucyjne we Włoszech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.