SHEIN chce zostać globalnym liderem w przetwarzaniu nadwyżek tkanin

SHEIN rozpoczął korzystanie z oprogramowania Materia MX, należącego do firmy Queen of Raw, aby spełnić swoje zobowiązanie pełnego cyrkularyzmu do 2050 roku. Jest to część inicjatywy zwanej evoluSHEIN.

SHEIN, globalny sprzedawca ubrań, kosmetyków i produktów z kategorii lifestyle oraz Queen of Raw, globalna firma technologiczna zajmująca się gospodarką cyrkularną, ogłosiły współpracę. Jej celem jest wsparcie celu SHEIN, jakim jest zostanie liderem w przetwarzaniu nadwyżek tkanin. Pożytkując niewykorzystane materiały innych marek, firma będzie mogła ograniczyć wykorzystywanie nowych zasobów tekstylnych, tworząc jednocześnie alternatywny model biznesowy bazujący na zmniejszeniu ilości odpadów materiałów włókienniczych i ograniczeniu wykorzystania nowych surowców.

Automatyzacja łańcucha dostaw SHEIN

Aby osiągnąć ten cel, SHEIN wykorzystuje oprogramowanie Materia MX firmy Queen of Raw. Dzięki niemu pozyskuje już istniejące materiały od innych marek i sprzedawców detalicznych, którzy chcą w odpowiedzialny sposób pozbyć się nadmiaru tkanin. Według algorytmów pomiaru wpływu firmy Queen of Raw, opracowanych przy wsparciu Solve Innovation Future w Massachusetts Institute of Technology (MIT) Solve, przejęcie około 1 miliona metrów materiałów pochodzących z nadwyżki magazynowej, pomogłoby SHEIN stać się jednym z globalnych liderów w przetwarzaniu niewykorzystanych tkanin. Miałoby to pozytywny wpływ na ochronę zasobów wodnych i ograniczenie produkcji CO2, które zostałoby wygenerowane przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji.

- Cieszymy się, że możemy wspierać jednego z wiodących światowych detalistów w jego podróży do przekształcenia łańcucha dostaw. Wpływ SHEIN na branżę modową jest zgodny z naszą pozycją globalnego lidera w mierzeniu i raportowaniu wpływu na środowisko dla nadwyżek surowców i odpadów w różnych branżach. Nasza technologia umożliwia SHEIN włączenie lokalnych zapasów tekstyliów od innych marek do swojego modelu biznesowego na żądanie, aby zoptymalizować przyszłą produkcję. W rezultacie zmniejszy to oddziaływanie na klimat i wodę, jednocześnie zwiększając przejrzystość - mówi Stephanie Benedetto, dyrektorka generalna Queen of Raw.

Automatyzacja przepływu łańcucha dostaw SHEIN za pomocą oprogramowania Materia MX umożliwia weryfikację niezużytych materiałów, które spełniają zarówno wymagania SHEIN w zakresie zaopatrzenia, jak i standardy Materia MX w kwestii nadwyżki zapasów. Materiały te są następnie udostępniane projektantom SHEIN w celu stworzenia nowych projektów i włączenia ich na rynek w postaci produktów sprzedawanych na platformie SHEIN. Platforma Materia MX umożliwia marce śledzenie i raportowanie danych zgodnie ze standardami opartymi na najnowszych technologiach. Współpraca ta jest częścią zobowiązania firmy SHEIN ogłoszonego w 2022 roku podczas World Circular Textile Day, którego misją jest zachęcanie globalnych podmiotów do stworzenia w pełni zrównoważonego przemysłu tekstylnego do 2050 roku.

- Partnerstwo z Queen of Raw wspiera nasz postęp w kierunku bardziej zrównoważonego systemu, począwszy od projektowania produktów. Ponieważ model biznesowy SHEIN polega na tworzeniu produktów na żądanie, nie gromadzimy nadwyżek tkanin, co jest jednym z największych wyzwań finansowych i ekologicznych dla przemysłu modowego. Jesteśmy w stanie zakupić wysokiej jakości nadwyżki tekstyliów, co pomaga nam zmniejszyć wpływ na środowisko i stać się przykładem w tej kwestii dla innych firm - mówi Caitrin Watson, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w SHEIN.

Partnerstwo SHEIN z Queen of Raw

Partnerstwo z Queen of Raw jest jednym z działań umożliwiających marce SHEIN rozwój programu evoluSHEIN, którego celem jest transformacja modelu biznesowego firmy w zrównoważonym kierunku. SHEIN wyznaczyło trzy kluczowe obszary, na których chce się skupić najbardziej: wsparciu i wzmocnieniu społeczeństwa i bezodpadowych innowacjach. Ich rozwój pozwoli producentowi doskonalić swoje kompetencje jako odpowiedzialnego i zrównoważonego brandu, zajmującego się zarówno kwestiami środowiskowymi, jak i społecznymi, przed którymi stoi dziś cały przemysł modowy. Innymi działaniami podejmowanymi przez markę są: odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, dekarbonizacja, efektywne wykorzystanie zasobów i budowanie systemów obiegowych, przyspieszenie wdrożenia zrównoważonych rozwiązań i technologii. EvoluSHEIN wyznacza nowy poziom odpowiedzialności dla SHEIN, a także efektywnie pomaga realizować kroki prowadzące do biznesowej transformacji, przy jednoczesnym raportowaniu postępu.

Queen of Raw jest firmą oprogramowania łańcucha dostaw, specjalizującą się w odzyskiwaniu wartości z nadmiaru zapasów. 288 mld dol. nadwyżki zapasów rocznie ląduje na wysypiskach śmieci, gdzie jest spalana lub składowana w magazynach. Queen of Raw przekształca nadwyżki w źródło dochodów, dzięki zrównoważonym rozwiązaniom. Jej flagowe oprogramowanie SaaS, Materia MX, zostało stworzone w odpowiedzi na rosnącą niewydolność łańcucha dostaw, rosnące ceny i nadmiar zapasów, które nasiliły się w czasie pandemii i uszczuplają zyski firm. Firma podejmuje globalne działania w zakresie nadwyżek zapasów dzięki automatycznemu ponownemu wykorzystaniu, odsprzedaży i recyklingowi w chmurze. Własne algorytmy, opracowane przy wsparciu Solve Innovation Future w Massachusetts Institute of Technology (MIT), mierzą wpływ na środowisko i gospodarkę.

SHEIN to globalny sprzedawca internetowy zajmujący się modą i stylem życia, którego celem jest umożliwienie wszystkim korzystania z piękna mody. Wykorzystujemy technologię produkcji na żądanie, aby połączyć dostawców z naszym sprawnym łańcuchem dostaw, zmniejszając straty magazynowe i umożliwiając nam dostarczanie różnorodnych produktów w przystępnych cenach do klientów na całym świecie. Z naszych biur na całym świecie docieramy do klientów w ponad 150 krajach.