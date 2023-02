SHEIN jeszcze w tym kwartale ruszy z obsługą z magazynu pod Wrocławiem. Praca dla 2 tys. osób

Powierzchnia pod obsługę e-handlu stanowi ok. 1/3 krajowego wolumenu, a rozwój branży w Polsce wspiera Panattoni, które dostarczyło już 4 mln m kw. dla sprzedaży internetowej. Pod koniec obecnego kwartału deweloper ukończy realizację dla SHEIN, najpopularniejszej marki ubrań oraz największego detalisty odzieżowego na świecie. Globalna firma z siedzibą w Singapurze notuje błyskawiczny rozwój także w Europie, a efektem rosnących wolumenów jest wynajem 54 350 m kw. w Panattoni Park Wrocław South Hub – największym projekcie dewelopera na Dolnym Śląsku. Na terenie obiektu Shein zatrudnieni ponad 2000 osób, a lokalizacja pozwoli na sprawną obsługę pełnej gamy produktów firmy i dotarcie do większości europejskich rynków.

- Według prognoz wartość e-commerce dla branży fashion w Europie ma wzrosnąć z ok. 250 mld dolarów w 2022 roku do blisko 400 mld w 2025. Błyskawiczny rozwój tego rynku, a także chęć zabezpieczenia łańcucha dostaw napędzają zjawisko nearshoringu, czyli przenoszenia działalności przez firmy azjatyckie bliżej odbiorcy końcowego, na czym szczególnie zyskuje Polska. Firma SHEIN zyska doskonałą platformę zarówno do realizacji procesów e-commerce, jak i realizacji celów ESG – mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.