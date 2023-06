Shein łączy siły z globalnymi sprzedawcami i markami

Shein niedawno uruchomił swoją globalną platformę marketplace w Brazylii i USA, co umożliwiło zewnętrznym lokalnym sprzedawcom dołączyć do niej i dotrzeć do szerokiego grona klientów Shein. Dzięki temu może nie tylko zaspokoić potrzeby klientów dotyczących szerszej gamy produktów z różnych kategorii, jak również zapewnić szybszy czas realizacji zamówień. W ciągu następnych kilku miesięcy platforma będzie kontynuowała wprowadzanie swojej platformy marketplace na inne rynki. W Polsce ma zostać otwarta w trzecim kwartale bieżącego roku.

Shein nawiązał także współpracę z cenionymi, światowymi markami, aby sprzedawać ich produkty na platformie marketplace. Dołączyły do niej takie marki jak Skechers, czołowa marka obuwnicza znana z innowacyjnych projektów oraz Lansinoh, zaufana marka produktów do pielęgnacji dla mam. Współpracuje też ze znanymi, globalnymi butikami, które mają w swojej ofercie produkty wielu marek, tym samym dostarczając konsumentom szeroki wybór produktów od wielu marek.

Dzięki wprowadzeniu większej liczby globalnych marek, klienci mają większą gamę produktów do wyboru na platformie Shein. Jednocześnie mogą cieszyć się takimi korzyściami, jak gwarancja jakości, 7-dniowy bezpłatny zwrot i konkurencyjne ceny. Produkty sprzedawców zewnętrznych będą oznaczone hasłem „Marketplace”, a niektóre z nich będą mogły zostać zamówione za pomocą usługi Quickship, która umożliwia dotarcie do klientów już w ciągu 4-6 dni roboczych.

Magazyn we Wrocławiu z dostawczymi usługami

Magazyn Shein we Wrocławiu wciąż będzie oferował klientom szybkie i wygodne usługi dostawcze. Została zwiększona liczby kategorii oferowanych produktów dotyczących letniej wyprzedaży Shein, podczas której klienci mogą skorzystać z obniżek do 90% na produkty z nowo dodanych kategorii.

- Angażujemy się w zapewnianie naszym klientom produktów o wysokiej jakości w przystępnych cenach, a rozszerzenie naszej oferty na nowe kategorie stanowi tego potwierdzenie – mówi Molly Miao, COO Shein. - Poprzez naszą współpracę z wyselekcjonowanymi markami nie tylko podkreślamy wyjątkową wartość nowo otwartej platformy marketplace Shein, lecz również prezentujemy nasze starania na rzecz spełniania potrzeb naszych klientów oraz naszą misję, której celem jest zapewnienie każdemu dostępu do mody i produktów lifestylowych – dodaje.

Shein to globalny sprzedawca internetowy zajmujący się modą i stylem życia. Wykorzystuje technologię produkcji na żądanie, aby połączyć dostawców z klientami, zmniejszając straty magazynowe. Z biur na całym świecie dociera do klientów w ponad 150 krajach.