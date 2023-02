Shein pokazuje pazurki. Chce być większy niż Zara i H&M razem wzięte

Zbliża się IPO Shein

Shein planuje IPO jeszcze w tym roku. Jedna z prezentacji firmy trafiła w ręce Financial Times. Wynika z niej, że chińska firma modowa chce podwoić swoją sprzedaż do 2025 roku. Jeśli ten potentat ecommerce rzeczywiście osiągnąłby planowane 58,5 miliarda dolarów sprzedaży, firma stałaby się większa niż Zara i H&M razem wzięte.

Ile sprzedaje Shein?

W 2022 roku Shein osiągnął sprzedaż na poziomie 22,7 miliarda dolarów (21,3 miliarda euro). Zysk w tym roku wyniósł 700 milionów dolarów (657 milionów euro), co oznacza spadek z 1,1 miliarda zysku w 2021 roku. Wynikało to z wyższych kosztów produkcji i transportu lotniczego. Do 2025 roku zyski powinny sięgnąć 7,5 miliarda dolarów (7,3 miliarda euro).

Shein musi sprzedawać drożej

Silny wzrost nie przyjdzie jednak łatwo, ostrzegają analitycy. Aby osiągnąć cel, Shein musi znacznie zwiększyć udział powtórnych zakupów, a także rozpocząć sprzedaż szerszego i droższego asortymentu. Jak dotąd aplikacja sprzedaje głównie młodym konsumentom, którzy absolutnie nie są lojalni wobec marki. Ponadto na rynku pojawia się coraz więcej naśladowców.