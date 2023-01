Shein zmienia strategię. Ekologicznie i więcej wzorów

Marka Shein stawia kolejny krok w ramach swojego wieloletniego planu redukcji gazów cieplarnianych.

Technologia cyfrowego druku transferowego

Marka Shein stawia kolejny krok w ramach swojego wieloletniego planu redukcji gazów cieplarnianych. Tym razem wprowadza do swojej produkcji metodę cyfrowego druku termotransferowego. To mniej wodochłonna technologia drukowania, odpowiednia do tworzenia małych partii odzieży. Pomaga zmniejszyć ilość odpadów oraz oszczędzić zasoby tekstylne.

Chociaż metody druku cyfrowego są droższe niż tradycyjny sitodruk, ich stosowanie niesie za sobą szereg korzyści, np. zmniejszenie zużycia wody i energii. Cyfrowy termotransfer to technologia druku, w której barwniki są drukowane na specjalnym papierze termotransferowym przed przeniesieniem go na tkaninę, w celu utworzenia wzoru.

Podczas gdy tradycyjny sitodruk zużywa 0,49 tony wody do wyprodukowania 100 metrów tkaniny, technologia cyfrowego druku termotransferowego praktycznie nie zużywa wody. Dzięki temu jest bardzo wydajna i zmniejsza odpady tekstylne. W ciągu ostatnich czterech lat wdrożenie tego modelu pozwoliło firmie Shein zaoszczędzić 590 000 ton wody, co odpowiada około 1,18 mld butelek o pojemności 500 ml.

W audycie przeprowadzonym przez Bureau Veritas (BV), światowego lidera w zakresie usług testowania, inspekcji i certyfikacji, potwierdzono, że cyfrowy druk termotransferowy w Shein jest procesem drukowania bez odpadów wodnych. Ponadto, wykorzystuje atramenty z certyfikatem eco Oeko-tex, które nie posiadają szkodliwych substancji.

Działania na rzecz poprawy jakości produkcji tekstyliów

Nowy sposób pozwala firmie szybciej produkować małe partie zamówień na żądanie. Zastosowanie nowej metody druku umożliwia stworzenie większej ilości wzorów, co czyni ją opcją do produkcji przed podjęciem decyzji o jej zwiększeniu lub zaprzestaniu w oparciu o opinie rynku.

Dzięki poprawie jakości druku zmniejszone zostały również ilości odpadów z tkanin. Zastosowana technologia może wykryć wszelkie wady lub skazy powstałe w wyniku złożenia projektów lub tworzenia wzorów i usunąć je przed przeniesieniem ich na tkaninę. W efekcie zwiększa się jakość ubrań, a to z kolei zmniejsza nadprodukcję i marnotrawstwo zasobów – informuje marka.

- Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowego druku transferowego w ponad połowie produkcji Shein, możemy tworzyć bardziej jakościowy łańcuch produkcyjny od początku do końca. Umożliwiamy naszym dostawcom optymalizację, a jednocześnie zmniejszamy ryzyko nadmiernej produkcji i negatywnego wpływu na środowisko. Tym samym oferujemy naszym klientom różnorodność i produkty wysokiej jakości - mówi Adam Whinston, Head of Environmental, Social and Governance (ESG) w Shein. - Cyfrowy druk na tekstyliach staje się wydajną i zrównoważoną technologią, która będzie nadal wspierać nasze cele w zakresie redukcji szkodliwych substancji wpływających na środowisko. Planujemy rozszerzyć jego wykorzystanie w naszym łańcuchu dostaw w najbliższych latach - dodaje.

W ramach działań na rzecz poprawy jakości produkcji tekstyliów, na początku 2022 roku Shein podzielił się planami redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Zobowiązał się też do rozwinięcia programu wspomagania społeczności dostawców. To inicjatywa, która ma na celu wsparcie partnerów biznesowych, dostawców i ich społeczności na różnych etapach rozwoju. Dodatkowo marka ogłosiła ustanowienie programu Shein Spotlight wzmacniający pozycję rodzin w społecznościach dostawców, od których pozyskuje produkty.