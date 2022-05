Shopee daje gwarancję. Co obejmuje?

Wraz z kolejną kampanią promocyjną „6.6 Letni Festiwal Niskich Cen” Shopee zwraca uwagę na Gwarancję Shopee, w ramach której, jeśli kupujący nie otrzymają zamówionych rzeczy lub uznają je za niezadowalające, mogą odesłać je za darmo, a Shopee zwróci im pieniądze.

Shopee niecały rok na polskim rynku

Shopee, platforma e-commerce, która od września ubiegłego roku rozwija działalność na polskim rynku, inwestuje w rozwiązania i funkcjonalności, dzięki którym jej użytkownicy mogą liczyć na bezpieczne zakupy.

Kampania 6.6 Letni Festiwal Niskich Cen przygotowana została z myślą zbliżającym się okresie wakacyjnym. - W ramach akcji użytkownicy Shopee mogą korzystać z darmowych lub objętych zniżką dostaw, a w specjalnej strefie Mega Okazje za 1 zł nabyć produkty o dużej wartości (np. sprzęty AGD, elektronikę, meble, czy akcesoria sportowe) w cenie obniżonej nawet do 1 zł - wyjaśnia firma.

Gwarancja Shopee – pewna dostawa lub zwrot pieniędzy

Do sztandarowych rozwiązań platformy, znacząco zwiększających komfort zakupów, należy Gwarancja Shopee. Polega ona na tymczasowym wstrzymaniu płatności dokonywanych przez kupujących na rzecz sprzedawców, do momentu potwierdzenia przez nabywcę, że produkt dotarł i jest w odpowiednim stanie. Jeśli zamówienie nie zostanie wysłane w okresie Gwarancji Shopee, kupujący automatycznie otrzyma zwrot pieniędzy. Jeśli natomiast przesyłka nie dotarła do kupującego w przewidywanym terminie lub jakość produktu jest nieodpowiednia, kupujący może złożyć wniosek o zwrot pieniędzy przed zakończeniem okresu Gwarancji Shopee.

Klienci, którzy nie otrzymali swojego zamówienia lub dostali produkty, które są uszkodzone bądź niezgodne z opisem, mogą liczyć na zwrot pieniędzy – aplikacja przekazuje środki za pomocą metody płatności użytej podczas zakupów. Warto podkreślić, że koszty przesyłki zwrotnej także w pełni pokrywa Shopee. Gwarancja Shopee tym samym skraca i ułatwia proces zwrotów i reklamacji, zapewniając kupującym bezpieczne zakupy.

System weryfikowania sprzedawców przez kupujących

Platforma Shopee daje swoim użytkownikom dostęp do produktów pochodzących od lokalnych i zagranicznych sprzedawców. Użytkownicy platformy mogą oceniać zakupione produkty, przyznając im od 1 do 5 gwiazdek, a także zamieszczać ich recenzje. Od początku roku 2022 aż 95% produktów ocenionych przez użytkowników Shopee dostało 4 i 5 gwiazdek, co wskazuje na wysoki poziom zadowolenia z dokonanych zakupów wśród kupujących.

Firma Shopee rozpoczęła działalność w Azji Południowo-Wschodniej i na Tajwanie w 2015 roku, a w 2019 roku rozszerzyła swoją działalność na inne rynki globalne. Jest częścią Sea Limited, globalnej firmy internetowej, skierowanej do konsumentów.