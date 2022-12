Shopee: planowanie w niedziele, zakupy w poniedziałek

Na zakupy jest czas wieczorem

Chociaż zimą zmrok zapada wcześniej, aktywność zakupowa użytkowników platformy zdecydowanie wzrasta po pracy, od godziny 17. Liczba składanych zamówień rośnie z każdą godziną, a szczyt zakupów przypada na czas od 20 do 22.

Użytkownicy Shopee przyzwyczaili się jednak również do tego, że w czasie kampanii o godzinie 12 na platformie pojawiają się nowe Okazje Dnia, obejmujące zniżki nawet do -70%. To sprawia, że także między 12 a 13 widać wyraźny skok aktywności kupujących i liczby składanych zamówień.

W niedzielę planujemy, w poniedziałki kupujemy

Więcej wolnego czasu w weekend sprawia, że niedziela okazuje się być tym dniem tygodnia, w którym użytkownicy platformy poszukują konkretnych produktów i najlepszych ofert oraz planują najbliższe zakupy, wkładając produkty do koszyka.

Podobnie jednak, jak w przypadku Okazji Dnia, wielu użytkowników Shopee jest już świadomych, że w dniu finału kampanii mogą liczyć na jeszcze więcej ciekawych ofert w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. W czasie kampanii 12.12 to w poniedziałki średnia liczba złożonych zamówień była najwyższa, i zapewne miał na to wpływ fakt, że w czasie drugiego kampanijnego poniedziałku odbywał się finał 12.12.

Przygotowania do świąt pełną parą

Polacy intensywnie przygotowują swoje domy na święta, robiąc porządki i dekorując wnętrza. W ciągu dwóch pierwszych tygodni grudnia największą popularnością cieszyły się przede wszystkim dekoracje, w tym szczególnie nastrojowe oświetlenie. Użytkownicy chętnie kupowali lampiony i latarenki, girlandy świetlne LED, które można zawiesić w oknie, świece i świeczniki oraz inne rodzaje oświetlenia. W sumie w tych kategoriach, w czasie kampanii 12.12 sprzedało się niemal 90 tys. produktów.

W czasie dwóch tygodni kampanii użytkownicy Shopee kupili prawie 61 000 produktów z kategorii akcesoriów do prania i sprzątania - są wśród nich ręczniki papierowe, zmywaki i gąbeczki, wkłady do mopów, czy środki czyszczące, żele do prania czy płyny do czyszczenia, których sprzedało się ponad 11, 5 tys.

Pachnące i smakowite Święta

Wśród kategorii produktów, które również cieszyły się dużą popularnością są także przekąski i desery. W czołówce znajdują się słodycze i cukierki (ponad 25 tys. sprzedanych produktów), soki i nektary (ponad 12 tys. sprzedanych produktów) oraz przyprawy i zioła, których kupujący zamówili ponad 11 tys. O intensywnych przygotowaniach do przyjęć świątecznych świadczy również popularność akcesoriów kuchennych.

W okresie świątecznym kupujący nie zapominają o swoich podopiecznych. Prawie połowa Polaków ma psa, a co trzeci z nas - kota, zrozumiałe jest zatem, że karma i smakołyki dla zwierząt domowych również cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących.

Prezentowe szaleństwo

W ciągu dwóch tygodni kampanii Shopee podpowiadało również kupującym pomysły na prezenty dla bliskich. Okazuje się jednak, że niesłabnącą popularnością cieszą się klasyki: perfumy damskie, skarpetki, galanteria skórzana: torebki czy rękawiczki, a dla dzieci - zabawki edukacyjne.

Okazja do podzielenia się z potrzebującymi

Dla wielu z nas grudzień to czas dzielenia się, nie tylko z najbliższymi, ale także osobami w potrzebie. Kupujący mogą to zrobić również dzięki platformie Shopee, która nawiązała współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności - ich misją jest ratowanie żywności i zapewnienie jedzenia osobom dotkniętym ubóstwem.

Na platformie pojawił się sklep organizacji, w którym do 26 grudnia można nabyć cegiełki charytatywne o wartościach 10, 20, 50 i 100 zł. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany 32 działającym na terenie Polski Bankom Żywności.

W ramach partnerstwa Federacja Banków Żywności i Shopee przygotowały również poradnik “Jak nie marnować żywności” – jest to temat szczególnie aktualny w okresie okołoświątecznym, kiedy pod koniec grudnia wielu z nas zostaje z zapasami jedzenia.

W mniejszych miejscowościach

Nie jest zaskoczeniem, że miasta o najwyższej aktywności zakupowej w okresie 12.12 to Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań. Jednak od dłuższego czasu na platformie widać napływ kupujących również

z regionów niezwiązanych z największymi aglomeracjami.

W czasie kampanii 12.12 aktywnymi regionami pod względem liczby złożonych zamówień były powiat wejherowski, wołomiński, a także powiat krakowski (z wyłączeniem samego Krakowa) oraz świdnicki.