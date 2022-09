Shopee namiesza na rynku FMCG? Niskie ceny na olej, kawę, makaron

Tarcza Antyinflacyjna 10.10 w Shopee

Kampania 9.9 miała bardzo pozytywne przełożenie na obroty lokalnych sprzedawców, których oferty promowaliśmy. 10.10 Tarcza Antyinflacyjna jest kontynuacją naszych starań, aby w trudnym czasie pod koniec roku pomagać Polakom oszczędzać. Pzygotowaliśmy szeroki wybór produktów codziennego użytku w najniższych cenach, takich jak artykuły gospodarstwa domowego, żywność, napoje oraz wiele innych – powiedział Ian Ho, Head of Shopee Polska.

Shopee pomaga oszczędzać

Kampania 10.10 Tarcza Antyinflacyjna Shopee potrwa do 10 października, a w jej ramach użytkownicy mogą liczyć na promocje i oferty. Na platformie można znaleźć produkty z Gwarancją Najniższej Ceny, oznaczone w widoczny sposób, w przypadku których Shopee zwraca do 120% różnicy w Monetach Shopee, jeśli użytkownik w ciągu 3 dni od zakupu znajdzie je w niższej cenie, w innym miejscu.

W czasie trwania kampanii 10.10 najwięcej tego typu ofert jest na Shopee w poniedziałki, a także w Koszyku Antyinflacyjnym. Jest to specjalna kolekcja artykułów codziennego użytku. Korzystając z Koszyka Antyinflacyjnego użytkownicy Shopee mogą liczyć na zniżki do 50% na produkty z takich kategorii, jak m.in. Supermarket (żywność, napoje), Artykuły gospodarstwa domowego (chemia gospodarcza), Zdrowie i uroda, Produkty dla zwierząt domowych, Matka i Dziecko, Moda.

Spośród ofert znajdujących się w Koszyku Antyinflacyjnym największą popularnością wśród kupujących cieszą się towary spożywcze, w tym słodycze oraz napoje (szczególnie tłoczone soki owocowe) oraz środki czystości, między innymi żele do czyszczenia i dezynfekcji czy płyny do płukania oraz kapsułki do prania. W czasie trwania kampanii 10.10 Shopee daje swoim użytkownikom dodatkowy, specjalny kupon - 16% zniżki na produkty z Koszyka Antyinflacyjnego.

Oferty Dnia na Shopee

Codziennie na platformie pojawiają się również Oferty Dnia, a dzięki ścisłej współpracy Shopee ze sprzedawcami użytkownicy mogą liczyć na obniżki 50% na artykuły codziennego użytku w różnych kategoriach, w tym FMCG czy Moda. Oprócz obniżek cen produktów dostępnych na Shopee, użytkownicy mogą zaoszczędzić także wybierając ekonomiczne opcje dostawy. Podczas trwającej kampanii 10.10 obowiązuje darmowa dostawa na pierwsze trzy zamówienia oraz na kolejne, po osiągnięciu minimalnej wartości zamówienia.

Shopee: Kumulacja zniżek 10 października

Podczas finału kampanii, tj. 10 października, nastąpi kumulacja zniżek i ofert specjalnych dla użytkowników Shopee. Dzięki współpracy firmy w ramach ekosystemu sprzedawców i partnerów Shopee, platforma proponuje więcej produktów dostępnych z Gwarancją Najniższej Ceny oraz artykułów pierwszej potrzeby dostępnych o połowę taniej.

InPost i Edenred partnerami Shopee

Podczas kolejnej kampanii Shopee nawiązało partnerstwa z innymi firmami - tym razem są to InPost oraz platforma oferująca benefity dla pracowników Edenred. Nowi użytkownicy, którzy zainstalują aplikację Shopee poprzez linki dystrybuowane przez partnerów, mogą liczyć na dodatkowe bonusy - w przypadku InPostu jest to kupon na 20 zł (przy pierwszych zakupach o wartości powyżej 25 zł) oraz 500 Monet Shopee. Z kolei instalując aplikację poprzez kod QR od Edenred można liczyć na kupon na 15 zł przy pierwszym zamówieniu.

Ceny wybranych produktów w Koszyku Antyinflacyjnym Shopee

Żywność i napoje

● Kawa ziarnista MK Cafe Crema, 2 x 1 kg - 73,45 zł

● Sok jabłkowy 100% naturalny tłoczony NFC 5 l - 12,83 zł

● Praliny Toffifee Storck 2x 100g - 15,99 zł

● Płatki owsiane 1kg - 5,71 zł

● Makaron Lubella krajaneczka, 5 x 200 g - 12,40 zł

Artykuły do gotowania i pieczenia

● Mąka pszenna typ 500, 5 kg - 15,47 zł

● Krem o smaku białej czekolady, 300 g - 11,42 zł

● Olej rzepakowy Kujawski 15 x 900 ml - 139,5 zł

Zobacz ile kosztuje Olej Kujawski w sklepach

Środki czystości

● Zestaw do zmywarki Finish: Quantum Ultimate 60 szt. kapsułek, sól 1,5 kg, środek czyszczący, nabłyszczacz, odświeżacz powietrza - 79,99 zł

● Płyn do prania Woolite White Color, zestaw 3 x 3,6 l - 76,99 zł

● Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet Cillit Bang Kamień i brud, zestaw 3 x 750 ml - 18,99 zł

Karma dla zwierząt

● Sucha karma dla psa Abart, 15 kg - 79,99 zł

● Karma dla kotów Dolina Noteci, mix, 24 szt x 400 g - 128,9 zł

Sławomir gwiazdą kolejnej kampanii Shopee

Gwiazdą właśnie rozpoczynającej się kampanii 10.10 Tarcza Antyinflacyjna będzie w dalszym ciągu Sławomir Zapała, piosenkarz rock-polo. Będzie go można zobaczyć w najnowszych spotach reklamowych w social mediach. Wciela się w nich w postać superbohatera, którego rolą jest wsparcie klientów w znajdowaniu najkorzystniejszych ofert przy pomocy 10.10 Tarczy Antyinflacyjnej. Wyjaśnia także, na czym polega ochrona kupujących w postaci Gwarancji Shopee oraz darmowych zwrotów.

Cześć, tu Sławomir. Startujemy z kampanią 10.10 Tarcza Antyinflacyjna – ponownie mam możliwość razem z Shopee dać uśmiech moim fanom i użytkownikom platformy. Wiele osób, wchodząc w ostatni kwartał roku, odczuwa skutki rosnących cen i kosztów życia. Shopee stara się to zniwelować. Cieszę się, że mogę wskazywać kupującym najlepsze okazje i pomagać zaoszczędzić więcej – powiedział piosenkarz.

Shopee wspiera sprzedaż nową grą

W ramach kampanii zadebiutuje również kolejna gra w aplikacji Shopee - Rzutem na tarczę. Uczestnicy będą mogli dołączyć do zabawy dwa razy w ciągu dnia, o dowolnej porze. We wtorki oraz w dniu finału kampanii ilość szans wzrośnie do czterech. Gracze będą mogli zyskać dodatkowe możliwości gry, wymieniając posiadane już na koncie Monety Shopee na kolejne sesje, udostępniając grę znajomym, czy robiąc zakupy na platformie. Dzięki Rzutowi na tarczę można bowiem wygrywać różne pakiety Monet Shopee, a także kupony zniżkowe od platformy i sprzedawców.