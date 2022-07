Shopee o planach rozwoju biznesu w Polsce

Jak Shopee buduje swoją sieć logistyczno-dostawczą? Z kim już nawiązaliście partnerstwa i jakie są w tym zakresie plany na przyszłość?

Ian Ho, Head of Shopee Poland: Na każdym rynku, na którym działa Shopee, nawiązujemy partnerstwa z wiodącymi partnerami branży logistycznej, najbardziej zaufanymi w danym kraju. Nie inaczej jest w Polsce. Aby zapewnić naszym użytkownikom bezproblemowe, niedrogie i niezawodne dostawy, podjęliśmy współpracę z Inpostem, Pocztą Polską i DPD.

Ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki makroekonomiczne, w tym przede wszystkim wzrosty cen ropy naftowej, wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy inicjatywy zmierzające do tego, by obniżyć koszty dostaw. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że koszty logistyki, w tym dostaw, są jednym z kluczowych czynników wpływających na zachowania konsumentów w sieci i wzrost handlu elektronicznego. Współpraca na tym polu z InPostem zaowocowała wprowadzeniem nowej, ekonomicznej opcji dostawy, dostępnej obecnie wyłącznie dla użytkowników Shopee. Podpisaliśmy również partnerstwo strategiczne, pogłębiające naszą współpracę, w ramach której planujemy więcej wspólnych działań marketingowych i promocji. Wcześniej prowadziliśmy również wspólne promocje polegające na darmowej dostawie z Pocztą Polską w ramach Niesamowitych Niedziel, organizowanych podczas comiesięcznych akcji promocyjnych.

W przyszłości w dalszym ciągu chcemy rozwijać istniejące partnerstwa i poszukiwać nowych możliwości. Zależy nam na tym, aby e-handel był coraz bardziej dostępny dla konsumentów w całej Polsce.

Jak oceniają Państwo rynek i e-konsumentów w Polsce w porównaniu do innych krajów, w których jesteście obecni? Co może przykuć uwagę polskiego shoppera?

Podobnie jak na rynkach w Azji Południowo-Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej, popyt na e-handel w Polsce szybko wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu pandemii. Ponieważ branża detaliczna w Polsce nadal się rozwija, uważamy, że udział handlu elektronicznego w całości sprzedaży detalicznej również będzie systematycznie wzrastał, co potwierdzają prognozy branżowe, które przewidują dwucyfrowy wzrost tego segmentu w ciągu najbliższych kilku lat.

Obserwujemy bacznie zachowania konsumentów na rynkach, na których Shopee jest obecne i widzimy, że generalnie coraz silniej wykorzystują oni kanały cyfrowe do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb zakupowych - od artykułów codziennego użytku, poprzez produkty do domu i mieszkania, ubrania, kosmetyki, aż po przedmioty o wyższej wartości, takie jak sprzęt elektroniczny. Dodatkowo obserwujemy, że stale poszerza się charakterystyka demograficzna użytkowników e-handlu, w tym platform zakupowych takich jak Shopee. Korzysta z nich coraz więcej osób spoza dużych miast, a także seniorów – osób powyżej 65 r. ż. To wszystko oddziałuje na sprzedawców – widzimy wzrost liczby małych i średnich firm, które przechodzą na strategię digital-first, aby zaspokoić ten zwiększony popyt kupujących.

W tak dynamicznym otoczeniu dla Shopee kluczowa jest zdolność szybkiego dostosowania oferty naszej platformy do stale zmieniających się potrzeb konsumentów. Dlatego oferta Shopee jest bardzo szeroka, a produkty – przystępne cenowo. Ma to szczególne znaczenie w obecnym czasie rosnącej inflacji w Polsce i na świecie. Poprzez atrakcyjne ceny, a także comiesięczne kampanie sprzedażowe, jak np. „7.7 Wakacyjna Wyprzedaż”, w ramach których proponujemy użytkownikom różnorodne promocje, zniżki oraz darmową dostawę, wspieramy Polaków w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia. Pomagamy w ten sposób także naszym sprzedawcom – często niewielkim przedsiębiorstwom – zwiększać widoczność i sprzedaż w sieci i dzięki temu rozwijać ich firmy mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej.

Zapewniamy gwarancję jakości: w miarę jak e-handel staje się coraz bardziej powszechny, kupujący oczekują również lepszych usług. W Shopee podejmujemy działania, mające na celu zapewnienie kupującym bezproblemowych zakupów. Służy temu między innymi Gwarancja Shopee, która oznacza dla użytkownika gwarancję dostawy lub zwrotu pieniędzy. Niedawno uruchomiliśmy również program Super Sprzedawcy, aby wyróżnić wysokiej jakości sprzedawców, którzy spełniają nasze standardy dotyczące produktów i usług. Na platformie mamy również sprawny system oceny sklepów działających na Shopee, zawierający autentyczne opinie kupujących - nie mogą one być usunięte ani ukryte przez sprzedawców. Wspieramy w ten sposób naszych użytkowników w dokonywaniu rozważnych i bezpiecznych decyzji zakupowych.

Zapewniamy zakupy społecznościowe: coraz więcej kupujących w Polsce korzysta z mediów społecznościowych na swojej drodze zakupowej, zwłaszcza w celu odkrycia lepszych ofert, znalezienia rekomendacji i inspiracji zakupowych. Nasze oficjalne kanały społecznościowe spełniają te potrzeby i od momentu uruchomienia szybko się rozwijają. Należy do nich np. oficjalna strona Shopee Polska na Instagramie, która codziennie łączy użytkowników ze świetnymi ofertami i ekscytującymi treściami.

Jesteśmy od ponad 2 lat w specyficznej sytuacji polityczno-ekonomicznej, w dobie globalnych zawirowań. Czy biznes Shopee jest na nie odporny?

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, lokalne firmy i społeczności odczuwają skutki inflacji i ogólnej niepewności gospodarczej. Shopee również nie jest w 100% odporne na te zawirowania, dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie zwinności i dostosowanie naszej działalności do zmieniającego się otoczenia makro, abyśmy mogli nadal jak najlepiej służyć naszym użytkownikom.

Przykładem może być zwiększenie dostępu kupujących do niedrogich produktów, w tym do artykułów użytku osobistego i domowego, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem w dobie wysokiej inflacji. Zwiększamy również wsparcie dla lokalnych sprzedawców, aby mogli oni nadal z powodzeniem rozwijać swoją działalność we współpracy z Shopee. Oprócz wsparcia i szkolenia ich online, wprowadziliśmy Dni Polskich Sprzedawców, aby wyróżnić lokalne firmy podczas naszych comiesięcznych kampanii. Jak dotąd okazało się to sukcesem - niektórzy sprzedawcy odnotowali w tych dniach ponad dwukrotny wzrost zamówień.

Polska jest coraz bardziej atrakcyjna dla globalnych graczy. Mamy rodzimych tuzów, ale i Amazona, eBay. Jakie są krótko- i długofalowe cele Shopee nad Wisłą? Co będzie Państwa wyróżnikiem?

Priorytetem Shopee jest to, aby wszyscy nasi użytkownicy mieli dostęp do zakupów online, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Nasza platforma to dla nich niewyczerpane źródło inspiracji i atrakcyjnych cenowo ofert. Z drugiej strony dbamy o relacje z naszymi partnerami biznesowymi – lokalnymi przedsiębiorcami, którzy sprzedają swoje produkty na Shopee.

W Polsce naszym głównym celem jest obecnie dotarcie do jak największej liczby kupujących, przy jednoczesnym ulepszaniu funkcjonowaniu platformy. Obejmuje to budowanie widoczności naszej marki oraz zaufania wśród konsumentów poprzez comiesięczne kampanie sprzedażowe, które zapewniają im dostęp do szerokiej gamy produktów w przystępnych cenach. Funkcjonalności platformy takie jak Gwarancja Shopee i program Super Sprzedawca, zapewniają wysoką jakość obsługi klienta. Prowadzimy także szeroko zakrojone działania reklamowe, dzięki którym docieramy do jeszcze większej liczby kupujących w całej Polsce.

Kolejnym ważnym celem jest powiększanie sieci lokalnych sprzedawców Shopee. Mamy świadomość, że są wśród nich początkujący przedsiębiorcy, których wspieramy w kwestiach operacyjnych i marketingowych. Nasz zintegrowany system umożliwia im bezpieczną wysyłkę oraz wygodne przyjmowanie płatności. Sprzedawcy mają do dyspozycji także Centrum Sprzedawcy Shopee, które zapewnia dostęp do kluczowych usług i danych dotyczących ich sklepu oraz wgląd w każdy aspekt prowadzenia biznesu w czasie rzeczywistym, np. śledzenie płatności i przesyłek. Te narzędzia pomagają sprzedawcom podejmować lepsze decyzje i prowadzić sklep w bardziej efektywny sposób.

Shopee posiada także rozbudowany pakiet narzędzi marketingowych oraz umożliwia prowadzenie kampanii promocyjnych, które zapewniają zwiększenie widoczności i sprzedaży polskim sklepom. Podczas takich kampanii sprzedawcy osiągający najlepsze wyniki odnotowali nawet 35-krotny wzrost sprzedaży w porównaniu ze standardowym dniem.

Wyróżnikiem Shopee jest niewątpliwie umiejętność dopasowania naszych działań do specyfiki każdego rynku, na którym działamy, także rynku polskiego. Śledzimy trendy, identyfikujemy potrzeby tutejszych kupujących oraz sprzedawców i staramy się na nie na bieżąco odpowiadać. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu lokalnego zespołu Shopee, złożonego z najlepszych specjalistów na rynku. Mimo, że jesteśmy firmą międzynarodową, pozostajemy niezwykle elastyczni w działaniu i właśnie to pozwala nam zapewniać usługi na wysokim poziomie i nieustający rozwój.

Jednym z wyzwań jest znalezienie specjalistów IT. Czy Shopee ma ten problem w Polsce, kogo szukacie?

Anna Piotrowicz, People Team: Wraz z rozwojem firmy na rynku polskim wciąż powiększamy nasz lokalny zespół, pozyskując nowych, świetnych specjalistów. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Shopee zapraszamy na naszą stronę kariery, gdzie można znaleźć aktualne oferty. Obecnie poszukujemy kandydatów z doświadczeniem obejmującym m.in.: raportowanie, analizę danych, zarządzanie aplikacjami mobilnymi oraz wsparcie IT.

Shopee zadebiutowało w Polsce jakiś czas temu, ale dopiero dzięki specyficznej kampanii zrobiło się głośno o platformie i wzrosła jej rozpoznawalność. Taki był zamysł? Skąd pomysł na taką właśnie formę promocji?

Michał Dmoch, Marketing Campaigns Lead: Motyw przewodni z naszej kampanii reklamowej „5.5 Zakupowa Majówka” pochodził ze znanej piosenki dla dzieci „Baby Shark”. Koncept ten wykorzystaliśmy wcześniej w innych krajach, gdzie został bardzo dobrze przyjęty przez konsumentów, którzy komentowali, że reklama jest chwytliwa i zabawna. Uznaliśmy, że to dobry pomysł, aby pokazać ją także w Polsce.

Koncepcja reklamy została opracowana wewnętrznie przez zespół Shopee. Dla wersji polskiej dostosowaliśmy scenografię widoczną w teledysku oraz stworzyliśmy polską wersję tekstu.

Reklama zadebiutowała w ramach kampanii 5.5 „Zakupowa Majówka”, która była naszą pierwszą oraz największą dotychczas kampanią skierowaną do polskich konsumentów. Chcieliśmy, aby została dobrze zapamiętana, dlatego pojawiała się w wielu różnorodnych środkach przekazu: w telewizji, w radiu, internecie, komunikacji miejskiej i w innych.

Zarówno spot reklamowy „Zakupowej Majówki”, jak również nasze kolejne reklamy: dla kampanii 6.6 z wykorzystaniem muzyki z „Macareny”, a także najnowszy, promujący kampanię „7.7 Wakacyjna Wyprzedaż”, w której rozbrzmiała znana piosenka pt. „Kaczuszki” – zyskały ogromną popularność. Od początku emisji „Kaczuszek”, spot zyskał ponad 10 milionów wyświetleń na platformie TikTok.

Poza naszymi spotami reklamowymi, dbamy również o to, aby wszystkie akcje promocyjne Shopee były dostosowane do lokalnych preferencji i oczekiwań, a także niuansów kulturowych. Dotyczy to przekazywanych treści, wyboru kanałów marketingowych czy wydźwięku kampanii marketingowych, które uruchamiamy. W Polsce mamy wewnętrzny, doświadczony zespół marketingowy, który na bieżąco monitoruje trendy na polskim rynku i dokłada wszelkich starań, aby nawiązywać trwałe relacje z naszymi użytkownikami.