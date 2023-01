Shopee o wyjściu z Polski: koncentrujemy się na bardziej perspektywicznych rynkach

- Staramy się koncentrować na najbardziej obiecujących dostępnych dla nas możliwościach rozwoju. Biorąc to pod uwagę, a także fakt utrzymującej się znacznej niepewności makroekonomicznej tego regionu, która zaburza ocenę możliwości rozwoju w perspektywie długofalowej, zdecydowaliśmy się na zakończenie naszej działalności w Polsce. Zamierzamy skoncentrować się na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej, na których osiągnęliśmy już dużą skalę działania i gdzie widzimy dla Shopee silny długoterminowy potencjał wzrostu. W okresie przejściowym skupimy się w Polsce na wspieraniu lokalnej społeczności sprzedawców i kupujących, a także członków lokalnego zespołu naszej firmy - czytamy w oświadczeniu firmy.

Komentarze dotyczące likiwdacji Shopee.pl

Kinga Przepiórka, Country Manager Poland w Adtraction wskazuje, że polski rynek jest zmonopolizowany. Główny gracz, Allegro, nie osiada na laurach, tylko mocno rozwija platformę. Funkcjonalność Shopee znacznie odbiegała od wyznaczonych przez Allegro standardów.

Na początku rozpoczęcia działalności w Polsce, Shopee zatrudniło bardzo wielu cenionych na rynku specjalistów, oferując im ponadprzeciętne wynagrodzenia. To były duże przejęcia z innych marketplaceów. Dodając do tego stałą ofertę darmowej dostawy, prawdopodobnie duże wydatki na działania marketingowe oraz mnóstwo innych kosztów, które musi ponosić firma, rachunek staje się prosty.

Myślę, że blisko dwa lata to i tak długi czas na testowanie działań i próbę przebicia. Polska nie jest pierwszym rynkiem, z którego po krótkim czasie znika Shopee, przed nami była chociażby Francja oraz Hiszpania - wskazuje ekspertka.

Szymon Fiecek, prezes Comperia.pl SA



Zakończenie działalności Shopee w Polsce pokazuje przede wszystkim jedno – pozycja Allegro jest niezagrożona. Wydaje się, że wchodzący do Polski i szerzej - do Europy, w 2021 r. marketplace nie poświęcił wystarczająco dużo uwagi rozpoznaniu lokalnego rynku, z którego po ponad roku się wycofuje. To kolejny przykład, po eBay’u, że polski rynek jest zdominowany przez Allegro i trudno na nim o rewolucję, zmieniającą układ sił. Zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci są przywiązani do Allegro.

Niemniej, osoby pracujące w Shopee na pewno zdobyły cenne doświadczenie i staną się teraz atrakcyjnymi specjalistami na rynku pracy.



Ewa Wysocka, założycielka i CEO Tribe47

Reklamowo Shopee działało z rozmachem, agresywnie. Duże kampanie 360 (TV, digital, radio), współpraca ze Sławomirem i partnerem strategicznym InPost. Do tego jasny przekaz i wyraźna polityka rabatowa - niskie ceny, atrakcyjne zniżki i darmowa dostawa. Platformie w rok udało się wbić na podium polskiego e-commerce w Polsce, osiągając niemal 11 mln. odwiedzin miesięcznie (według Mediapanelu z listopada 2022). To już połowa wyników lidera branży - Allegro (21 mln osób/msc).

Wszystkie raporty wskazują, że jest to jedna z najczęściej ściąganych aplikacji zakupowych na świecie. Od roku zachodzimy w agencji w głowę, skąd ten spektakularny sukces i jak ten biznes ma szansę w ogóle się spinać. Ogromne wydatki na reklamę, przy jednoczesnej bardzo agresywnej polityce rabatowej, ultra taniej ofercie, ogromnej liczbie małych dostawców o nadal niepewnej reputacji, user experience daleko odbiegający od najnowszych trendów, skargi na niedotrzymywane terminy dostaw… można by wymieniać dalej.

Nie będę ukrywać, że ich odejście z polskiego rynku wcale nas bardzo nie smuci. Jesteśmy marketerami, ale cenimy firmy, które inwestują w produkty wysokiej jakości oraz wysokiej jakości user experience. Wierzymy, że marketing najfajniej robi się dla firm, w których “product or service comes first” - podsumowuje ekspertka.