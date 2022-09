Shopee publikuje tutoriale jak sprzedawać online

Misją Shopee jest pomaganie lokalnym firmom w rozpoczęciu sprzedaży online, rozwijaniu biznesu i odnoszeniu sukcesów na tym polu.

Shopee Masters to kanał na YouTube

Shopee Masters to kolejny krok na tej drodze, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy zyskują darmowy dostęp do materiałów szkoleniowych z dziedziny e-commerce, przygotowanych przez ekspertów Shopee oraz firm partnerskich. W ten sposób platforma pomaga zarówno początkującym, jak i doświadczonym sprzedawcom zdobywać niezbędne umiejętności cyfrowe i przyspieszać rozwój ich firmy.

„Jednym z celów, który przyświecał Shopee, gdy platforma rozpoczynała swoją działalność w Polsce, była pomoc Polakom w czerpaniu korzyści, jakie dają sprzedaż i zakupy online. W dość krótkim czasie od naszego startu udało nam się zarejestrować na platformie dziesiątki tysięcy lokalnych przedsiębiorców, którzy sprzedali z nami miliony produktów. Dziś e-commerce odgrywa kluczową rolę w łączeniu sprzedawców i rosnącej grupy kupujących online. Mamy nadzieję, że dzięki Shopee Masters będziemy mogli pomóc jeszcze większej grupie ludzi rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności – szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z e-commerce” – mówi Michał Tykarski, Business Development Director w Shopee.

Shopee Masters to kanał na YouTube, który oferuje darmowy dostęp do materiałów eksperckich, dzięki którym sprzedawcy mogą nauczyć się poruszać po świecie e-commerce. Webinary i tutoriale przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych sprzedawców. Ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w handlu online, mogą poznać absolutne podstawy, dotyczące na przykład rozliczeń finansowych oraz tego, jak korzystać z dostępnego dla sprzedawców Centrum Marketingu. Zaawansowanych sprzedawców może z kolei zainteresować, w jaki sposób zdobyć odznakę Super Sprzedawcy czy zwiększyć sprzedaż dzięki udziałowi w kampaniach sprzedażowych.

Wśród materiałów na kanale Shopee Masters można również znaleźć webinary prowadzone przez ekspertów i managerów platformy, a także materiały na dotyczące dostępnych dla sprzedawców Shopee narzędzi, które pozwalają na optymalizację działań - od marketingu po analitykę biznesową. Subskrybenci Shopee Masters mogą się również spodziewać informacji o przyszłych, darmowych webinarach.

„Chcemy rozwijać się wspólnie z firmami, które nam zaufały. Rynek e-commerce w Polsce ma ogromny potencjał i dużo przestrzeni do wzrostu. Niezwykle ważne jest jednak to, aby ułatwiać firmom rozpoczęcie sprzedaży online i czerpanie z niej korzyści - wierzymy, że Shopee Masters przyczyni się do tego, dlatego będziemy nieustannie pracować nad poszerzaniem darmowej, dostępnej dla przedsiębiorców, bazy wiedzy” – dodaje Michał Tykarski z Shopee.pl.