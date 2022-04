Shopee wspiera sprzedawców kampanią

„5.5 Zakupowa Majówka” to pierwsza w Polsce szerokozasięgowa kampania zakupowa platformy sprzedażowej Shopee.

Produkty od krajowych sprzedawców są tego dnia objęte dodatkowymi promocjami i rabatami. Są one widoczne także w chętnie odwiedzanych i świetnie pozycjonowanych sekcjach na platformie: Deal of the Day i Hot Deals. Ma to zachęcić kupujących do wspierania lokalnych sklepów, jednocześnie dając lokalnym sprzedawcom możliwość dotarcia do nowych klientów.

- 5.5 Zakupowa Majówka to jeden z wielu sposobów, w jaki pomagamy naszym sprzedawcom zwiększyć ich widoczność. Nieustannie pracujemy nad kolejnymi narzędziami wsparcia i rozwoju, które przyczynią się do ich sukcesu. Rozwijamy również sieć naszych partnerów biznesowych w Polsce oraz systematycznie poszerzamy ofertę sprzedawców już działających na platformie. To wszystko w celu zapewnienia klientom w całej Polsce większej wygody, wartości i różnorodności oferty Shopee – podsumowuje Michał Tykarski, Dyrektor działu Business Development firmy Shopee Poland.

Od momentu uruchomienia Shopee w Polsce we wrześniu 2021 r. firma nawiązała współpracę z wieloma lokalnymi sprzedawcami, którym pomaga rozwijać biznes i docierać do coraz większej liczby kupujących w Polsce.

Swoim partnerom biznesowym Shopee proponuje wsparcie o charakterze operacyjnym

i marketingowym, m.in. 0% prowizji od sprzedaży oraz wciąż trwającą promocję Darmowej Dostawy dla użytkowników, mającą na celu wzrost liczby transakcji realizowanych przez sprzedawców.

Kampanie Shopee pomagają lokalnym sprzedawcom zdobyć lojalnych klientów. Dla przykładu, podczas 4.4 Wielkanocnej Mocy Okazji w Shopee, polski sklep CzystySzop zdobył wielu nowych klientów i zanotował wzrost sprzedaży: