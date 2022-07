Shopee z kampanią „7.7 Wakacyjna Wyprzedaż”. Dla klientów Żabki lody gratis

Od września 2021 roku, kiedy Shopee wystartowało w Polsce, na platformie zarejestrowało się dziesiątki tysięcy polskich sprzedawców. Firma prowadzi comiesięczne kampanie, takie jak 7.7 Wakacyjna wyprzedaż, którą wspierają działania marketingowe o charakterze 360 stopni.

Comiesięczne kampanie promują okazje dla kupujących – mega oferty za 1 zł w poniedziałki, Wtorki Mega Przecen ze zniżkami do -50%, Środowe Kumulacje Kuponów, czy Niesamowite Niedziele. Ponadto 7 lipca, w ostatnim dniu trwającej obecnie kampanii, dostawa zamówień od polskich sprzedawców wybranymi kanałami będzie darmowa.

W ramach kampanii 7.7 Wakacyjna Wyprzedaż dostępna jest również wakacyjna promocja we współpracy z siecią sklepów Żabka. Promocja kierowana jest do nowych użytkowników Shopee, którzy dokonując pierwszych zakupów na platformie do końca lipca, wpiszą podczas płatności kod ZABKA. Po potwierdzeniu otrzymania zakupów dostaną oni specjalny kod promocyjny, który do końca sierpnia pozwala na odebranie w jednym ze sklepów sieci Żabka, wybranego loda na patyku. W promocji biorą udział produkty takich marek, jak: Magnum, Grand, Oreo, Milka i inne.