Shopee z ofertą produktów i usług cyfrowych

Polska strona platformy zakupowej Shopee została uruchomiona we wrześniu 2021 r. Wiosną 2022 r. w stolicy ruszyło pierwsze biuro firmy w Polsce. „Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich użytkowników oraz dążąc do dalszego rozwoju oferty produktowej, od 21 grudnia Shopee wprowadza możliwość zakupu dóbr cyfrowych” – informuje platforma zkupowa.

W ofercie znajdą się między innymi doładowania do takich platform, jak:

Gaming: Xbox, PlayStation, Roblox, Fifa Ultimate Team

Rozrywka: Netflix, Player.pl

Muzyka: Spotify, Tidal

Zakupy: Pyszne.pl

Dla tej kategorii produktów użytkownicy będą mogli skorzystać z możliwości obniżenia ceny zamówienia, poprzez odbiór dedykowanych kuponów Shopee. Asortyment kategorii ma być stale rozwijany.

Shopee to platforma zakupowa we Wschodniej Azji (Singapur, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Filipiny oraz Tajwan) oraz Brazylii. Shopee jest częścią Sea Ltd, globalnej firmy internetowej notowanej na giełdzie w Nowym Yorku. Sea prowadzi również działalność w zakresie cyfrowej rozrywki (Garena) oraz cyfrowych usług finansowych (SeaMoney).