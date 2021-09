Shopee zadebiutuje w Polsce. InPost partnerem

Dla większość polskich internautów portal Shopee jest anonimowy. Tymczasem znajduje się ona w pierwszej dziesiątce największych podmiotów e-commerce na świecie, ze 195,4 mln odsłon miesięcznie.

Serwis należący do globalnego koncernu Sea Limited wartego ok. 190 mld dolarów i posiadającego w swoim portfolio m.in. światowego producenta i wydawcę gier Garenę, co roku wzrasta w tempie dwucyfrowym.

W Azji Shopee jest obecny w Singapurze, Malezji, Indonezji, na Tajwanie, Filipinach i w Wietnamie. Z początkiem tego roku firma rozpoczęła ekspansję w Ameryce Południowej, zdobywając kolejne „przyczółki" w Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyki.

Niebawem do grona innych rynków wschodzących lub rozwijających się, w które inwestuje spółka, dołączy także Polska.

– Bardzo możliwe, że Polska stanie się dla Shopee hubem logistyczny dla całego kontynentu – mówi Paulina Baumert, Chinese Market Director w firmie Primavera Parfum. To zależy jak szybko oraz w jakim stopniu uda się platformie stworzyć tu sieć logistyczną.