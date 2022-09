Shoper: 45 proc. wzrost przychodów w segmencie abonamenty

Grupa Shoper przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 55 083 tys. zł w porównaniu do 33 358 tys. zł w I półroczu 2021 r. Zysk netto to 8 681 tys. zł. Zysk w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 16 795 tys. zł, co oznacza spadek o 8 114 tys. zł.