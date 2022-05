Shoper: Amazon nie zmienił rynku. Wciąż kluczowy dla e-sprzedawców jest własny sklep

Dla ponad 26% ankietowanych prowadzony przez nich sklep internetowy jest głównym źródłem dochodu. Dla 63% – stanowi dodatkową formę zarobku.

52% właścicieli sklepów internetowych sprzedaje za pośrednictwem innych, internetowych kanałów sprzedaży. Najbardziej rozpoznawalne są: Allegro (47% odpowiedzi) oraz Facebook (35% wskazań).

Wraz z wejściem Amazona nie doszło do radykalnych zmian na polskim rynku. To własny sklep internetowy wciąż jest fundamentem nowoczesnego biznesu, na którym buduje się silną firmę i markę.

Platforma sklepów internetowych Shoper co roku przygotowuje raport, w którym podsumowuje polski rynek e-commerce. Z podsumowania 2021 roku wynika, że dla ponad 26% ankietowanych prowadzony przez nich sklep internetowy jest głównym źródłem dochodu. Dla 63% – stanowi dodatkową formę zarobku. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy te wyniki wyglądały odpowiednio: 21% i 66%, przybyło więc przedsiębiorców, którzy wybrali sklep internetowy jako swoją główną działalność zawodową.

Rośnie także liczba osób pracujących na co dzień w sklepach online. 48% pytanych przez Shoper właścicieli prowadziło w 2021 roku swoje sklepy samodzielnie (53% w 2020 r.). 25% przyznało, że prowadzi je wspólnie z jedną osobą (członkiem rodziny czy wspólnikiem, 28% w 2020 r.), a 14% – że zatrudnia do pięciu pracowników (wzrost z 12% w 2020 r.). W sklepach 13% badanych zatrudnionych było więcej niż pięciu pracowników (7% w 2020 r.).

Sklep internetowy fundamentem nowoczesnego biznesu

Z raportu Shoper wynika również, że 32% właścicieli sprzedaje tylko w obrębie strony swojego sklepu, 28% sprzedaje oprócz strony www także w sklepie stacjonarnym, a 52% za pośrednictwem innych, internetowych kanałów sprzedaży.

Wśród tych ostatnich, sprzedawcy na pierwszym miejscu wymieniali Allegro (47% odpowiedzi). Bardzo popularna jest również sprzedaż przez Facebooka (35% wskazań). Mniejszym zainteresowaniem cieszą się marketplace’y takie jak Mustache, Pakamera czy Etsy (11%) oraz porównywarki cen (9%). Na Amazonie, który oficjalnie otworzył się w Polsce w 2021 roku, sprzedaje 3% właścicieli sklepów Shoper biorących udział w badaniu. To tyle samo, co w badaniu z 2020 roku, jeszcze przed oficjalnym wejściem marki na nasz rynek.

Amazon nie zmienił rynku

- Wedle naszych prognoz, wraz z wejściem Amazona nie doszło do radykalnych zmian na polskim rynku. Rok temu spodziewaliśmy się, że amerykańska platforma zdobędzie pewną popularność i stanie się dobrym miejscem dla właścicieli e-biznesów, jednak nie w błyskawicznym tempie i nie dla każdego – komentuje Artur Halik, Head of Sales w Shoper.

- To własny sklep internetowy wciąż jest fundamentem nowoczesnego biznesu, na którym buduje się silną firmę i markę. W porównaniu do popularnych serwisów sprzedażowych, pełnych tysięcy podobnych ofert, pozwala wyróżnić się ofertą i zbudować przewagę konkurencyjną. Oczywiście, by skutecznie dzisiaj sprzedawać i docierać do klientów, którzy szukają i porównują oferty zakupowe w różnych miejscach, trzeba wykorzystać także dodatkowe kanały dotarcia. Możliwości dzisiejszych sklepów internetowych pozwalają na łatwe połączenie strony sklepu z popularnym serwisem sprzedażowym i tym samym nowoczesną sprzedaż wielokanałową. W Shoper nawiązaliśmy ostatnio m.in. współpracę z Shopee – popularną platformą handlową działającą w Polsce, dzięki czemu sprzedawcy korzystający z naszych rozwiązań mogą oferować swoje produkty także w tym nowym popularnym kanale – komentuje Artur Halik.