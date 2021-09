Shoper: Black Friday impulsem do większych zmian

Jak wynika z najnowszego badania sprzedawców działających na platformie Shoper, przypadające w tym roku na 26 listopada zakupowe święto Black Friday skłania ich nie tylko do szykowania wielkich obniżek cen.

Na niemal połowę właścicieli sklepów, perspektywa wzmożonego ruchu klientów działa motywująco - chcą się do niego przygotować dokonując usprawnień i inwestycji. Mogą one zaprocentować zarówno w czasie Black Week, jak i później.



Co trzeci sprzedawca uruchomi system rekomendacji tak, by algorytm podpowiadał kupującym, jakie produkty powiązane z ich zakupem mogłyby ich jeszcze zainteresować. Co piąty wprowadzi na jesieni program lojalnościowy. 10 proc. sprzedawców chce uruchomić dodatkowe metody płatności, a 7 proc. - nowe metody dostawy - tak, by nowi klienci zwabieni promocyjnymi ofertami nie wycofali się na ostatniej prostej, nie znajdując w sklepie ulubionych metod finalizacji zakupu.

Co dziesiąty zacznie korzystać z aplikacji usprawniających sprzedaż. Co piąty sprzedawca zoptymalizuje treści na stronie swojego sklepu pod kątem wyszukiwarki Google, tak by trafili do niego szukający fraz powiązanych z Black Friday, z czego większość planuje stworzenie specjalnej podstrony sklepu na listopadowe promocje - tzw. landing page. Niemal połowa respondentów planuje wysłać specjalny newsletter do klientów, a co dziesiąty szykuje kampanię SMS.

Black Friday impulsem

- Widzimy, że Black Friday dla właścicieli sklepów internetowych na platformie Shoper jest nie tylko sposobem na osiągnięcie nadzwyczajnych zysków, ale też okazją do rozwoju sklepu i wprowadzenia nowych funkcjonalności usprawniających sprzedaż w internecie. Na pytanie, co zamierzasz wprowadzić w swoim sklepie na Black Friday 2021, najwięcej wskazań padło na dodatkowe metody płatności, dostawy, uruchomienie programu lojalnościowego oraz rekomendacji produktowych, do których mają dostęp wszystkie sklepy pracujące na naszej platformie. Warto podkreślić, że dużą grupę wśród badanych stanowią właściciele nowo otwartych e-sklepów, założonych w czasie pandemii. Oni także chcą stawiać na rekomendacje produktowe i lojalizację klientów, a także kampanie reklamowe w Google i na Facebooku, które pozwalają zdobyć klientów i zamówienia - zauważa Paweł Rybak, Chief Commercial Officer w Shoper.

Będzie rekord?