Shoper chce rozwijać się dwa razy szybciej niż rynek

Sklepy i sprzedaż wielokanałowa

Przychody Shopera w 2022 roku były najwyższe w historii i wyniosły 123,3 mln zł. Oznacza to ich wzrost aż o 54% w stosunku do rekordowego dla rynku e-commerce roku 2021. Firma wypracowała też najwyższy w historii skorygowany zysk EBITDA, który wyniósł 38,6 mln zł. Wzrósł on o 24% w porównaniu do poprzedniego roku.

– Rekordowe wyniki finansowe są potwierdzeniem naszej umiejętności do szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań rynkowych i szukania szans rozwojowych nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Osiągnęliśmy je, inwestując w rozbudowę oferty produktowej oraz przede wszystkim aktywnie wspierając rozwój sprzedawców. Widzimy dalszy potencjał do dynamicznego wzrostu biznesu i poprawy wyników finansowych – mówi Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych w Shoper.

Sumaryczna wartość transakcji w sklepach internetowych korzystających z platformy Shoper (GMV Sklepy) przekroczyła 7,4 mld zł i była wyższa o 29% w stosunku do poprzedniego roku. Wysoką dynamikę wzrostu miała również wartość transakcji w sklepach internetowych powiększona o obrót w dodatkowych kanałach sprzedaży, takich jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe (GMV Omnichannel). Wzrosła ona do 8,2 mld zł, czyli o 28% w porównaniu z rokiem 2021. Dynamika wzrostu sprzedaży na platformie Shoper w 2022 roku była znacznie wyższa od dynamiki wzrostu rynku e-commerce w Polsce.

– W ubiegłym roku w ramach platformy Shoper wprowadziliśmy do oferty kilkadziesiąt nowych produktów i wdrożyliśmy kilkaset nowych funkcjonalności, które wspierają sprzedaż internetową. Chcemy, aby nasi klienci szybko się rozwijali i wygrywali walkę konkurencyjną. Szybki wzrost wartości sprzedaży w sklepach oraz sprzedaży wielokanałowej świadczy o tym, że mamy dobre rozumienie zmieniających się potrzeb sprzedających i kupujących – komentuje Paweł Rybak, członek zarządu ds. komercyjnych Shoper.

Usługi cyfrowej reklamy i sprzedaży wielokanałowa

Przychody i skorygowany zysk EBITDA w 4 kwartale 2022 roku były również na rekordowych poziomach. Przychody wyniosły 36,8 mln zł i były wyższe o 37% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 12,8 mln zł, co oznacza poprawę o 39% w stosunku do 4 kwartału 2021 roku.

GMV odnotowane w sklepach internetowych wykorzystujących platformę Shoper wyniosło 2,2 mld zł, co daje wzrost o 14% rok do roku. GMV Omnichannel osiągnęło poziom 2,4 mld zł i było wyższe o 16% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

W 2022 roku Shoper dokonał znaczących inwestycji związanych z przyspieszeniem rozwoju usług cyfrowej reklamy i sprzedaży wielokanałowej. Firma przejęła pakiet kontrolny w agencji Sempire, świadczącej usługi SEO i SEM dla branży e-commerce. Zainwestowała również w agencję Selium, wyspecjalizowaną w sprzedaży wielokanałowej na rynkach zagranicznych. Shoper ogłosił też partnerstwa biznesowe z Alibaba.com, Microsoft Ads i TikTok.

Perspektywy rozwoju na 2023 rok

Shoper zakłada dynamikę wzrostu GMV co najmniej dwa razy szybszą od rynku w 2023 roku. Dynamika wzrostu przychodów ma być zaś co najmniej dwa razy wyższa od GMV.

Nastąpić ma optymalizacja bazy kosztowej i wzrost rok do roku poziomu rentowności (marży EBIDTA).

Szybki wzrost ARPU (miesięcznego przychodu na jednego użytkownika) spowodować ma poprawę wskaźnika take rate (średnia prowizja od sprzedaży).

- Wychodzimy z 2022 roku silniejsi, z optymistycznym nastawieniem. Dokonaliśmy dwóch ważnych akwizycji, które wpisują się w naszą strategię zwiększania ruchu i zwiększania sprzedaży zagranicznej. Nasi klienci szukają nowych rynku zbytu, bardzo dobrze przyjęli więc transakcje. Rok 2023 zaczęliśmy bardzo dobrze i spodziewamy się, że - mimo dość wymagającego otoczenia i trudnej sytuacji rynkowej - jesteśmy w stanie tak rozwijać ofertę, by zarabiać więcej. Rośnie liczba firm zainteresowanych naszą ofertą, ale koncentrujemy się obecnie na segmencie premium, średnich firm, w mniejszym zaś stopniu na firmach mniejszych i mikro, które są znacznie mniej zyskowne. Spodziewamy się, że m.in. z powodu inflacji ogólnie spadnie w Polsce liczba zamówień w tym roku i dynamika runku będzie poniżej 10 proc. - komentuje Marcin Kuśmierz CEO Shopera.

Platforma Shoper udostępnia narzędzia potrzebne do uruchomienia i rozwoju sprzedaży internetowej, także wielokanałowej oraz zagranicznej. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług dodatkowych. Są to m.in. płatności internetowe, usługi reklamowe i logistyczne oraz finansowanie biznesu. Od lipca 2021 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.