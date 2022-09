Shoper i Brutto: Finansowanie e-sklepu wprost z panelu obsługi

Shoper poza rozwojem oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, konsekwentnie rozwija portfolio usług dodatkowych, w tym wspierających finansowanie sprzedawców i firm w kanale online.

Właściciele sklepów prowadzonych na tej platformie zyskali kolejną możliwość zwiększenia sprzedaży. O dodatkowe środki na biznes można wnioskować już z poziomu panelu obsługującego ich e-biznes.

Proces wnioskowania odbywa się więc w pełni online, w obrębie platformy Shoper.

Udostępniamy właścicielom sklepów Shoper bardzo komfortowy, szybki i w pełni bezpieczny proces wnioskowania o dodatkowe finansowanie na zakup nowych towarów, pensje czy inwestycje w usługi marketingowe. Dzięki temu, że wszystko odbywa się wewnątrz panelu prowadzonego przez nich sklepu, sprzedawcy nie muszą poddawać się zewnętrznej weryfikacji tożsamości ani wypełniać kłopotliwych formularzy. Wnioskowanie o dodatkowe finansowanie w e-commerce nigdy nie przebiegało sprawniej i nigdy wcześniej nie było tak proste – mówi Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

Partnerstwo Brutto i Shopera

Spółka Brutto, z którą Shoper nawiązał partnerstwo, należy do grupy PragmaGO i specjalizuje się w finansowaniu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja o udzieleniu pożyczki firmowej w ramach tego finansowania podejmowana jest na podstawie historii sprzedaży sklepu na platformie Shoper, co pozwala na określenie wysokości przyznanych środków, dostosowanych do wielkości obrotów konkretnego sprzedawcy.

Partnerstwo z Shoper wpisuje się w naszą strategię polegającą na oferowaniu prostych produktów pożyczkowych bezpośrednio w interfejsach naszych partnerów. Tym razem wychodzimy do sprzedawców korzystających z platformy Shoper z propozycją finansowania w postaci revenue based financing, czyli prostej pożyczki dopasowanej do skali działalności e-sklepu i z automatyczną spłatą - mówi Piotr Strzelecki, prezes spółki Brutto.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

- Maksymalny początkowy limit, jaki może otrzymać sprzedawca to 50 tys. zł (w kolejnym etapie współpracy limit zwiększony będzie aż do 150 tys. zł). Pozyskane w ten sposób pieniądze można wykorzystać na dowolny cel biznesowy. Spłata zobowiązania odbywa się w cyklach dziennych i stanowi stały procent obrotu sklepu - dodaje Łukasz Piechowiak.



Shoper sukcesywnie rozszerza portfolio usług finansowych dla sprzedawców w zakresie finansowania działalności e-commerce. W gronie partnerów Shoper oprócz Brutto znajdziemy także fintechy Booste oraz Uncapped.