Shoper i Comperia.pl rozpoczynają współpracę

E-sklepy korzystające z platformy Shoper mogą uruchomić dla swoich klientów nowe formy finansowania zakupów: płatności odroczone, raty (w tym 0%) dla klientów indywidualnych oraz raty dla firm. To efekt współpracy z marketplacem płatności Comfino. Jest to uruchomione w 2021 roku przez notowaną na giełdzie spółkę Comperia.pl SA rozwiązanie płatnicze, początkowo przeznaczone dla e-commerce, obecnie dostępne także w stacjonarnych sklepach i punktach usługowych.

Shoper i Comfino razem

Z perspektywy sklepów internetowych Comfino działa jak wtyczka. Po jej zaimplementowaniu przez e-sklep kupujący otrzymują dostęp do szeregu dedykowanych opcji zapłaty za produkty lub usługi. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwalających lepiej dopasować proponowane metody finansowania do konkretnego klienta.

– Shoper zapewnia przedsiębiorcom wszystkie narzędzia do obsługi i rozwoju sprzedaży online. Szeroki wybór płatności ratalnych, dopasowanych do potrzeb konsumentów, jest jednym z głównych trendów w rozwoju e-handlu. Dlatego dodanie aplikacji Comfino do naszego portfolio usług finansowania zakupów pomoże sprzedawcom korzystającym z Shoper zdobyć nowych klientów i sfinalizować więcej transakcji w wygodny sposób - mówi Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

– Każdy sklep korzystający z oprogramowania Shoper będzie mógł szybko i bez potrzeby angażowania programistów włączyć u siebie finansowanie od Comfino, a nasze algorytmy sprawią, że każdy klient danego sklepu internetowego znajdzie rozwiązanie finansowe dla siebie. To oznacza mniej opuszczanych koszyków w ostatniej fazie zamówienia i wzrost sprzedaży. Co ważne, każdy e-sklep, który posiada placówkę stacjonarną, będzie miał możliwość skorzystania z płatności Comfino również w niej – mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl SA.

Finansowanie od Comfino

Dzięki wdrożeniu Comfino, sklepy internetowe nie muszą oddzielnie negocjować warunków dodania nowych form finansowania z bankami, firmami pożyczkowymi, dostawcami płatności odroczonych itd. W sklepach internetowych Shoper aplikacja Comfino umożliwia szybką i bezproblemową konfigurację z poziomu panelu administracyjnego, bez znajomości programowania. Dzięki temu wdrożenie płatności ratalnych od Comfino jest proste i nie wymaga większego nakładu pracy.



Wtyczkę Comfino można pobrać dla swojego e-sklepu poprzez platformę typu SaaS, taką jak Shoper, lub bezpośrednio za pomocą Comfino.pl. Marketplace płatności jest już dostępny m.in. w sklepach Unistal.pl, Siadam.pl, Kliniki.pl, a także stacjonarnie w kilkudziesięciu salonach DepilConcept.