Shoper i fintech Brutto oferują pożyczki firmowe

Platforma obsługująca sklepy internetowe w modelu SaaS, konsekwentnie wprowadza usługi wspierające finansowanie sprzedawców i firm, dla ich szybszego rozwoju. Właściciele sklepów prowadzonych na platformie Shoper zyskali kolejną możliwość finansowania swoich potrzeb firmowych przy pomocy szybkiej i bezpiecznej pożyczki.

- Partnerstwo z fintechem Brutto, pozwoliło uruchomić dla właścicieli sklepów Shoper wygodne finansowanie, które umożliwia zdobycie pożyczki firmowej. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na inwestycję w marketing, wyposażenie, opłatę magazynów, zakup większej ilości towarów lub rozszerzenie oferty produktowej, czyli na rozwój swojego e-biznesu. Finansowanie oferowane przez Shoper i Brutto umożliwia sklepom korzystającym z platformy Shoper korzystanie z elastycznego finansowania rozwoju i tym samym poprawia ich konkurencyjność – komentuje Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

Decyzja o udzieleniu pożyczki firmowej w ramach finansowania Brutto podejmowana jest na podstawie historii sprzedaży sklepu na platformie Shoper, co pozwala na określenie wysokości przyznanego finansowania dostosowanego do wielkości obrotów konkretnego sprzedawcy. Maksymalny limit, jaki może otrzymać sprzedawca, to 100 tys. zł.

- Oferujemy właścicielom sklepów Shoper bardzo przejrzystą ofertę i komfortowy proces otrzymania finansowania, którego spłatę można rozłożyć na wygodne raty nawet do 12 miesięcy. Oferta skierowana jest zarówno do jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego. Właściciele sklepów online, w czterech prostych krokach, mogą przyspieszyć rozwój swojego e-biznesu dzięki dodatkowemu finansowaniu – ocenia Piotr Strzelecki, prezes Brutto.

Partnerstwo z Brutto to kolejna – po ogłoszonej współpracy w obszarze płatności ratalnych z Inbankiem oraz wprowadzeniu usługi finansowania z Uncapped – funkcjonalność dla klientów platformy Shoper, którzy oprócz nowych narzędzi do obsługi swoich sklepów, zyskują także wiele usług dodatkowych, wspierających prowadzony przez nich biznes.

Shoper to najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce obsługująca sklepy internetowe w modelu SaaS. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z szerokiej oferty usług dodatkowych takich jak płatności internetowe, usługi logistyczne czy reklama internetowa. Od lipca 2021 r. spółka Shoper jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 r. wchodzi w skład indeksu sWIG80.