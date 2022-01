Shoper i Uncapped oferują usługę finansowania e-sklepów do kwoty 5 mln euro

Nowa usługa Shopera

- Dzięki nowej ofercie finansowania, właściciele sklepów internetowych, mogą pozyskać środki na rozwój sprzedaży w internecie. Może to być m.in. zakup towarów, ale też inwestycje w pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie zatrudnienia. Cały proces wnioskowania odbywa się online lub telefonicznie - wystarczy wypełnić prosty i krótki formularz, aby go zainicjować. Decyzja o udzieleniu finansowania podejmowana jest w większości przypadków w ciągu 24 godzin – komentuje Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

Współpraca z Uncapped

Nawiązanie współpracy z Uncapped to kolejny etap w zakresie budowy szerokiej oferty usług finansowych na platformie Shoper dla przedsiębiorców i konsumentów. Firma współpracuje zarówno z bankami (m.in. Inbank, mBank), jak i innymi dostawcami usług finansowych (m.in. Brutto, PayPo). W ramach platformy Shoper właściciele sklepów internetowych mają możliwość skorzystania z wielu form finansowania rozwoju e-commerce, a konsumenci finansowania zakupów.

W ramach partnerstwa z Shoper, klienci tej platformy będą obsługiwani przez polskojęzycznych menedżerów inwestycyjnych Uncapped, którzy przeprowadzą ich przez cały proces aplikacji o finansowanie.