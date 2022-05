Shoper idzie jak burza - kolejne przejęcie

Shoper znów przejmuje

W dniu podpisania umowy Shoper nabył 2 169 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 216,9 tys.zł, stanowiących 60% kapitału zakładowego Sempire i uprawniających do 60% głosów na zgromadzeniu wspólników Sempire. Cena za udziały wyniosła 15 mln zł.

Pozostałe 1 446 udziałów w Sempire o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 144,6 tys. zł stanowiących 40% kapitału zakładowego Sempire i uprawniających do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników, Shoper nabędzie po upływie 3 lat od podpisania umowy za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł powiększoną o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych (mechanizm tzw. earn out). Oznacza to cenę za pozostałe 40% udziałów między 15 a 30 mln zł.

Sempire - co to za spółka?

Sempire to wiodąca agencja marketingu internetowego dla rynku e-commerce świadcząca usługi pozycjonowania sklepów internetowych i serwisów www (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych w internecie (SEM) oraz zarządzania profilami w mediach społecznościowych. Prognozowane przychody Sempire w roku 2022 wyniosą od 11 do 12 mln zł.

Pierwsza część transakcji, czyli zakup 60% udziałów Sempire, zostanie sfinansowana ze środków własnych, a następnie planowane jest jej zrefinansowanie kredytem bankowym.