Shoper osiągnął 60% wzrost przychodów

Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper wzrosła w I półroczu 2021 r. do 2,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 41%.

GMV za ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu br., przekroczyło 4,7 mld zł.

Model biznesowy Shoper odznacza się wysokim poziomem skalowalności, co wpływa na poprawę marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy. Poza dystrybuowanym w formie abonamentu rozwiązaniu Shoper, wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który polega na skorelowaniu przychodów Shoper z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez sklepy na platformie spółki. W okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość GMV wygenerowana przez sklepy bezpośrednie na platformie Shoper zwiększyła się do 4,7 mld zł.

- Konsekwentnie rozwijamy platformę Shoper, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby małych i średnich firm, które reprezentują najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku e-commerce. Dzięki wzmacnianiu roli modelu pay-as-you grow, kolejny kwartał z rzędu byliśmy w stanie rosnąć szybciej niż szeroki rynek i zanotować wysoki, 60% wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, pomimo wysokiej bazy związanej z pandemią. Wzrost branży e-commerce uległ w ubiegłym roku znacznemu przyspieszeniu, natomiast w dalszym ciągu znajdujemy się na jego wczesnym etapie. Odnotowana w I półroczu 2021 r. dynamika wzrostu GMV na platformie Shoper wyniosła 41%, co dobrze odzwierciedla dalszy potencjał rozwoju całego sektora. Na II półrocze patrzymy pozytywnie, razem z nowymi przedsiębiorcami, którzy stale dołączają do naszej platformy po dokonanej w sierpniu akwizycji Shoplo, do niedawna trzeciego największego gracza na rynku platform dla e-commerce w modelu SaaS. Łączna liczba sklepów na platformie Shoper, obejmująca klientów Shoplo oraz sklepy sprzedawane przez partnerów na zasadzie private label, przekracza już 26,5 tys., z czego 85% z nich jest obsługiwanych bezpośrednio – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Potencjał MŚP