Shoper otwiera nowe biuro w Kujawsko-Pomorskiem

Kolejne biuro Shoper otwiera się w Bydgoszczy, w nowoczesnym biurowcu Chillflex Preludium na ul. Ogińskiego 2. Powstanie bydgoskiego oddziału wiąże się z wyodrębnieniem ze struktury spółki działu Digital Advertising pod opieką nowego szefa.

Celem tej jednostki jest pomaganie firmom, nie tylko tym prowadzącym sklepy internetowe, w ciągłym rozwoju. Stworzenie zespołu skupionego na obszarze promocji internetowej pomoże spółce Shoper jeszcze lepiej wykorzystywać w interesie klientów gromadzoną przez prawie dwie dekady wiedzę o e-commerce. Dzięki temu platforma może trafniej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców i sklepów internetowych, które zna od podstaw.

– Właściciele biznesów mają coraz większą świadomość tego, jak ważne w budowaniu wizerunku i zwiększaniu sprzedaży są pozycjonowanie stron oraz dobrze prowadzona płatna promocja – mówi Szymon Lango, Head of Sales Digital Advertising w Shoper. – Zamierzamy oferować sprzedawcom Shopera i spoza platformy skuteczne kampanie PPC w atrakcyjnym modelu (niewielka prowizja za obsługę i rozliczenie za ROAS). Dodatkowo uruchomiliśmy alternatywne formy rozliczeń, ze stałą prowizją, aby z naszego wsparcia mogły korzystać też firmy nieprowadzące sklepów online – dodaje.

Shoper gromadzi bazę ekspertów

Biuro w Bydgoszczy zaczyna swoją działalność w czerwcu z zespołem liczącym kilkunastu specjalistów doświadczonych w sprzedaży i marketingu online. W następnych miesiącach firma planuje powiększenie tego składu.

– Szybki rozwój spółki oraz oferty naszej platformy sprawia, że sięgamy po wysoko wykwalifikowanych pracowników w całej Polsce. Jednocześnie sukces firmy jest napędzany przez nasz zespół. Chcemy zbierać w Grupie Shoper najlepszych ekspertów, z których wiedzy i umiejętności nasi klienci mogą korzystać w rozwoju własnych firm – wyjaśnia Paweł Rybak, Chief Commercial Officer w Shoper.

W 2022 roku do Grupy Shoper dołączyły również dwie wiodące agencje: Selium, specjalizująca się w sprzedaży wielokanałowej i zagranicznej, oraz SEMPIRE, świadcząca usługi SEO i SEM. Z usług tej ostatniej skorzystały już takie marki jak Ania Kruk, 99rent czy wydawnictwo Publicat.

Łącznie Grupa Shoper zatrudnia ponad 300 specjalistów z szeroko pojętej branży e-commerce w kilku lokalizacjach, m.in. w głównej siedzibie w Krakowie oraz w Szczecinie i Poznaniu.

Shoper oferuje rozwiązania e-commerce niezbędne do startu i rozwoju sprzedaży online. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług wspierających sprzedaż. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Na platformie Shoper działają m.in. takie marki jak Gym Glamour, WK Dzik, Irving czy Doppelherz. Od lipca 2021 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.