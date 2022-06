Shoper partnerem Alibaba.com

Alibaba.com umożliwia dostawcom sprzedaż na arenie międzynarodowej i otwiera dla polskich hurtowników nowe możliwości w globalnym handlu. W Shoper zależy nam, by było to dla nich jak najłatwiejsze, dlatego przeprowadzimy ich przez cały proces integracji i uruchomienia sprzedaży za pośrednictwem tej globalnej platformy. Zapewni to najlepszy w Polsce zespół specjalistów od sprzedaży na międzynarodowych marketplace’ach – mówi Marcin Kuśmierz, CEO Shoper.

Shoper otrzymał status Alibaba Gold Partner, dzięki czemu polscy producenci i dostawcy zyskują dostęp do atrakcyjnych rynków oraz nowych klientów, a także do profesjonalnego wsparcia, wiedzy oraz szerokich możliwości reklamowych swoich produktów na preferencyjnych warunkach. Pozwoli im to zainteresować i przyciągnąć do siebie globalnych nabywców.

Shoper inwestuje w wielokanałowość

Szybki wzrost sprzedaży wielokanałowej to jeden z kluczowych obszarów inwestycji Shoper. W maju br. spółka zainwestowała w agencję Selium, która specjalizuje się w obsłudze sprzedaży wielokanałowej.

Alibaba.com dociera do klientów z ponad 190 krajów i oferuje produkty z ponad 40 kategorii, a dzisiejsze ogłoszenie to świetna wiadomość dla polskich producentów i MŚP. Pomożemy im w pełni rozwinąć sprzedaż na tej platformie i dotrzeć na międzynarodowe rynki – mówi Mateusz Grzywnowicz, CEO Selium.

Shoper udostępnia pełny ekosystem do prowadzenia sprzedaży online dla ponad 33 tys. firm (na koniec 2021 r.). Jego głównym elementem jest platforma do prowadzenia własnego sklepu internetowego, wokół której spółka oferuje szereg usług dodatkowych, maksymalnie ułatwiających obsługę sprzedaży, także wielokanałowej. Są to m.in. płatności internetowe, usługi reklamowe i logistyczne dla branży e-commerce.

Przychody spółki Shoper w ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca 2022 r., wyniosły blisko 91 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA 32 mln zł. Wartość sprzedaży na platformie (GMV Omnichannel) wyniosła w tym okresie blisko 7 mld zł.