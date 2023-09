Shoper: Pierwszym użytkownikiem naszego produktu był licealista sprzedający książki

Od płyty CD do miana jednego z liderów e-commerce. 18 lat Shopera

– Startując z marką Shoper naszym celem było zaproponowanie sprzedawcom polskiego i przystępnego oprogramowania. Od początku chcieliśmy wspierać przedsiębiorców w otwieraniu i rozwijaniu własnych sklepów online, kładliśmy duży nacisk na obsługę klienta – tak początki marki wspomina jej współzałożyciel, Krzysztof Krawczyk.

fot. Shoper

To właśnie on, razem ze swoim bratem Rafałem Krawczykiem, postanowił w 2005 roku wprowadzić na raczkujący dopiero w Polsce rynek e-commerce usługę, która pozwoli właścicielom firm sprzedawać swoje produkty online. Sam pomysł narodził się z prozaicznego powodu: bracia prowadzili firmę oferującą dostęp do Internetu, której działalność chcieli rozszerzyć o sklep internetowy. Ich e-sklep miał oferować radiowy sprzęt sieciowy oraz komputerowy. Szybko okazało się, że na rynku nie ma gotowych rozwiązań umożliwiających otwarcie takiego e-biznesu. Dlatego założyciele marki Shoper postanowili pomagać innym przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej i wejściu do świata Internetu.

Sklep internetowy dostarczany… na płycie CD

Shoper na początku sprzedawany był w wersji pudełkowej – klient kupował płytę, do której była dołączana instrukcja oraz kontakt do wsparcia informatycznego firmy. Taki model dystrybucji był jednak skomplikowany zarówno dla dostawców oprogramowania, jak i klientów. Dlatego Shoper został przekształcony w rozwiązanie SaaS, czyli oprogramowanie na wynajem.

– Na rynku dostępne były rozwiązania open source i rozwiązania dedykowane, ale zbyt kosztowne dla przeciętnego sprzedającego, który najczęściej wybierał wtedy serwis aukcyjny. Shoper natomiast jako SaaS – sprzedawany jako usługa – miał przyciągać przede wszystkim dostępnością. Chcieliśmy sprzedawać sklepy internetowe, które zaspokoją podstawowe potrzeby sprzedawcy, będą dla niego przystępne i wsparte pomocą techniczną – tak początki marki wspomina jej współzałożyciel, Krzysztof Krawczyk

Jak zmienił się Shoper?

Właścicielem pierwszego sklepu działającego na oprogramowaniu Shoper był licealista sprzedający książki. Zachęcał do zakupów chwytliwym sloganem: “oszczędzaj czas, kupuj książki przez Internet”. Początkowo oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego było bardzo podstawowe. Dopiero później, z czasem, firma inwestowała w rozwój infrastruktury, poszerzając ją o kolejne usługi i funkcjonalności, dodając wewnętrzne płatności online (Shoper Płatności), logistykę (Shoper Przesyłki), czy wprowadzając obsługę kampanii reklamowych (Shoper Kampanie).

Przełomowym dla rozwoju Shopera jest 2021 rok. To właśnie wtedy do kluczowej kadry menadżerskiej dołączają: w roli prezesa firmy – Marcin Kuśmierz (wieloletni prezes home.pl), Paweł Rybak (wieloletni prezes Sunrise System) jako członek zarządu ds. komercyjnych oraz jako członek zarządu ds. finansowych - Piotr Biczysko (wieloletni dyrektor finansowy home.pl).

– Chcemy, aby Shoper był rozwiązaniem pierwszego wyboru dla nowych firm oraz startupów w segmencie e-commerce. Naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na rynku europejskim – tak o Shoperze, dołączając do Zarządu firmy, wypowiadał się Marcin Kuśmierz.

Shoper na GPW

W lipcu 2021 roku zadzwoni również dzwonek, sygnalizujący debiut Shopera na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dołączenie Shopera na giełdę, a później wejście w skład indeksu sWIG80, otwierają przed firmą nowe możliwości. Lider e-commerce rozpoczyna skuteczne i udane akwizycje, inwestując w firmy: ERP Box (obecnie Apilo – nowoczesny system do zarządzania sprzedażą wielokanałową), Shoplo (dostawcę sklepów internetowych), Selium (firmę wspierająca sprzedaż wielokanałową oraz zagraniczną) oraz Sempire (agencję świadcząca usługi reklamy cyfrowej). Shoper inwestuje również w nowe centra przetwarzania danych dla rynku e-commerce.

Shoper obecnie

W 2023 roku Shoper to najchętniej wybierany dostawca infrastruktury do e-commerce w Polsce. To nie tylko oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego, ale także szereg usług wspierających handel online. Są to m.in. sprzedaż wielokanałowa, płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu.

– Cały czas wprowadzamy do oferty Shoper nowe funkcjonalności i nowe produkty, które wspierają sprzedaż internetową. To wynik ciągłej pracy z klientami i słuchania ich potrzeb. Chcemy, by nadal szybko się rozwijali i wygrywali walkę konkurencyjną. – dodaje Paweł Rybak, członek zarządu ds. komercyjnych

Grupa Shoper zatrudnia obecnie ponad 350 ekspertów, posiadając swoje biura w: Krakowie, Szczecinie, Kozach, Poznaniu i Bydgoszczy. Shoper posiada oficjalne statusy partnerskie z liderami w branży, takimi jak: Google, Microsoft czy Meta. Firma współpracuje również z takimi partnerami jak: Amazon, eMAG (lider usług e-commerce na rynku rumuńskim), TikTok, Klarna czy Alibaba. Na platformie Shoper sprzedaje kilkadziesiąt tysięcy sprzedawców, w tym rozpoznawalne marki, takie jak Gym Glamour, WK Dzik, Irving, Paprocki&Brzozowski czy Doppelherz.