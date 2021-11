Shoper proponuje e-sklepom aplikację ratalną

Shoper, dzięki partnerstwu z fintechem Inbank – licencjonowanym bankiem z Estonii – udostępnił ponad 25 tys. sklepom internetowym pracujących na tym oprogramowaniu nowoczesną aplikację ratalną.

Właściciele e-sklepów mogą przy jej użyciu oferować swoim klientom atrakcyjne oraz bezpieczne finansowanie zakupów.

– W Shoper stawiamy na ciągły rozwój oprogramowania do prowadzenia sprzedaży sklepu online, w tym szeregu rozwiązań, które wspierają finansowanie zakupów. Aplikacja Inbank to innowacyjne rozwiązanie ratalne w polskim e-commerce. Merchanci mają możliwość jej łatwego uruchomienia i integracji ze swoim sklepem. Aplikacja pozwala na rozłożenie płatności na wygodne raty, tym samym konsument zyskuje dostęp do komfortowego i bezpiecznego finansowania, a merchant otrzymuje narzędzie, które zwiększa sprzedaż – mówi Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

Włączając aplikację ratalną Inbank w sklepie Shoper, jego właściciel daje swoim klientom finansowanie zakupów do 50 tys. zł, przy elastycznym okresie spłat. Płatność można rozłożyć do 48 miesięcy.