Shoper przejmuje Shoplo za 17,5 mln zł

Dokonane przejęcie to element realizacji strategii Shoper w obszarze fuzji i przejęć, mające na celu umocnienie pozycji rynkowego lidera w segmencie sklepów internetowych w modelu Software as a Service (SaaS).

Do 2026 r. Shoper planuje obsługiwać ponad 50 tys. sklepów internetowych.

Efekt synergii

- Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększamy udział w rynku sklepów internetowych i powiększamy grono klientów o blisko 5 tysięcy firm prowadzących handel internetowy – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Shoplo, właściciel platformy e-commerce, to spółka działająca w modelu SaaS. Powstała w 2012 r. i w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała. Na jej platformie działa około 4 700 sklepów, a szczególnie silnie reprezentowane kategorie to Ubrania, Dzieci i Hobby. GMV sklepów działających na platformie wyniosło w 2020 r. 537 mln zł, a w pierwszej połowie tego roku już 361 mln zł. Przychody Shoplo w 2020 r. osiągnęły około 6,7 mln zł, a w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły około 4,0 mln zł.

- Spodziewamy się licznych synergii wynikających z tej transakcji, ponieważ Shoper i Shoplo adresowały swoimi rozwiązaniami ten sam fragment rynku i prowadziły względem siebie działalność konkurencyjną – dodaje Marcin Kuśmierz.

Przedmiotem zawartej przez Shoper z SumUp umowy jest nabycie 100% udziałów w Shoplo Sp. z o.o. Shoper przejął klientów, umowy i partnerstwa biznesowe oraz zyskał prawa do marki Shoplo i jej domen internetowych. Ze względu na posiadanie własnej nowoczesnej platformy oraz odpowiednio zorganizowaną strukturę i zasoby kadrowe, Shoper nie przejął technologii oraz pracowników. Dotychczasowi użytkownicy platformy Shoplo skorzystają z atrakcyjnych rozwiązań platformy Shoper.

Shoper inwestuje

W pierwszej połowie roku Shoper zainwestował w platformę do sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) ErpBox, umożliwiającej m.in. sprzedaż przez polskie i zagraniczne platformy handlowe oraz integracje z systemami CRM i ERP. Spółka prowadzi szereg projektów związanych z rozszerzeniem oferty dla małych i średnich firm. Użytkownicy platformy Shoper zyskali też dostęp do nowego systemu inteligentnych rekomendacji i usług finansowych (kup teraz, zapłać później). W drugiej połowie roku Shoper planuje wprowadzić do oferty m.in. nowe usługi logistyczne (np. fullfilment) a także rozszerzyć ofertę usług finansowych (np. finansowanie rozwoju merchantów).