Shoper udostępnia aplikację ING Lease Now

– Sklepy obsługujące klientów firmowych to segment z ogromnym potencjałem. Kupujący w sieci to także przedsiębiorcy, którzy szczególnie dzisiaj poszukują możliwości wygodnego finansowania swoich zakupów, więc leasing online to dla nich nierzadko najwygodniejsza opcja.

Z nowym narzędziem sprzedawcy Shoper zyskują większą elastyczność i dodatkowe możliwości zwiększania sprzedaży w sektorze B2B – mówi Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.