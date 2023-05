Shoper udostępnia usługę Amazon Ads

Shoper ułatwia sprzedaż na Amazonie

Sprzedaż wielokanałowa jest jednym z najważniejszych kierunków w e-commerce w ostatnich latach. Dlatego Shoper wspiera swoich klientów w tym obszarze. Do oferty usług reklamowych, obejmujących m.in. promocję na najpopularniejszej polskiej platformie sprzedażowej, dołączył również globalny kanał – Amazon.

Shoper wspiera swoich sprzedawców nową usługą, fot. mat. pras. shoper

To największy marketplace na świecie, umożliwiający handel międzynarodowy. Jest też najchętniej używaną wyszukiwarką produktów. Cieszy się zaufaniem konsumentów, którzy najczęściej szukają tam konkretnych towarów, a zakupu mogą dokonać kilkoma kliknięciami.

– Dla polskich przedsiębiorców sprzedaż na Amazon to łatwa szansa na wejście na nowe rynki. Jednak by odnieść tam sprzedażowy sukces, trzeba wyróżnić się spośród licznej konkurencji. Dlatego skuteczna reklama jest absolutną koniecznością. Nasi certyfikowani eksperci poprowadzą dla sprzedawców kampanie reklamowe w zamian za prowizję od przychodów – mówi Mateusz Grzywnowicz, Head of Selium, Shoper.

Działania reklamowe w Amazon Ads pozwalają zwiększyć widoczność produktów oraz wolumen sprzedaży prowadzonej w serwisie. Wykorzystują do tego różne formaty, w tym produkty i marki sponsorowane oraz reklamy typu display.

– Na platformie Shoper zapewniamy w jednym miejscu wszystko, co potrzebne do uruchomienia oraz rozwoju sprzedaży online w różnych miejscach i na różnych rynkach. Amazon Ads jest już kolejną przestrzenią reklamową, jaką udostępniliśmy w ramach Shoper Kampanii w ciągu ostatniego roku, obok m.in. TikTok Ads, WP Ads i Microsoft Ads – dodaje Paweł Rybak, Chief Commercial Officer, Shoper.

Z usług Amazon Ads będą mogli korzystać zarówno właściciele sklepów Shoper, jak i przedsiębiorcy sprzedający w serwisie Amazon samodzielnie.

Co wiemy o firmie Shoper

Shoper to najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce w modelu abonamentowym. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług wspierających sprzedaż. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Na platformie Shoper działają m.in. takie marki jak Gym Glamour, WK Dzik, Irving czy Doppelherz. Od lipca 2021 roku Shoper jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.