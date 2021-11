Shoper: w 2021 GMV na poziomie 5,4 mld zł

EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 22,7 mln zł, co oznacza wzrost o 38% r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper zwiększyła się z 2,8 mld zł do 4,2 mld zł, notując 50% dynamikę wzrostu. Za 12 ostatnich miesięcy zakończonych we wrześniu 2021 r., GMV wyniosło 5,4 mld zł, rosnąc aż o 56% r/r.

- Stały rozwój oferty usług ecommerce skierowanych do MŚP, czyli najszybciej rosnącego segmentu na polskim rynku handlu elektronicznego, pozwala nam osiągać rekordowe wyniki finansowe. Przychody narastająco od początku roku wzrosły o 65% r/r, co jest znacznie wyższą dynamiką niż pokazuje szeroki rynek, osiągniętą pomimo wysokiej bazy związanej z pandemicznym boomem w handlu online w 2020 roku. EBITDA po 9 miesiącach 2021 r. jest już wyższa o 0,2 mln zł od tej zanotowanej w roku ubiegłym, a przed nami najbardziej intensywny dla ecommerce kwartał roku, czyli Black Week i okres świąteczny – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Model biznesowy Shoper odznacza się wysokim poziomem skalowalności, co wpływa na poprawę osiąganych wyników wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy. Poza dystrybuowanym w formie abonamentu rozwiązaniu Shoper, wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który polega na skorelowaniu przychodów Shoper z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez sklepy na platformie Spółki. W okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość GMV wygenerowana przez sklepy bezpośrednie na platformie Shoper zwiększyła się do 5,4 mld zł.

- W ujęciu ostatnich 12 miesięcy, GMV Shoper wyraźnie przekroczyło już poziom 5 mld zł, rosnąc o 56% r/r do rekordowych 5,4 mld zł. Rozwija się nie tylko nasza platforma i szeroki zakres usług oferowanych dla ecommerce, ale przede wszystkim sklepy, które korzystają z naszych rozwiązań. Po dokonanej w sierpniu akwizycji Shoplo, zarówno liczba naszych obsługiwanych sklepów jak i potencjał ich dalszego wzrostu, zwiększył się jeszcze bardziej. W najbliższych tygodniach planujemy przedstawić zupełnie nowe usługi, które rozwijamy w utworzonych obszarach biznesowych – Commerce Cloud i Financial Services. Stale inwestujemy też w rozwój zespołów, aby zapewnić spółce dynamiczny wzrost również w kolejnych okresach – dodaje Marcin Kuśmierz.

Shoper prowadzi szereg projektów związanych z rozszerzeniem oferty ecommerce dla małych i średnich firm. W pierwszej połowie roku dokonał inwestycji w platformę do sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) ErpBox, umożliwiającej m.in. sprzedaż przez polskie i zagraniczne platformy handlowe oraz integracje z systemami księgowymi i ERP. Użytkownicy platformy Shoper zyskali też dostęp do nowego systemu inteligentnych rekomendacji i usług finansowych (kup teraz, zapłać później). W III kwartale Shoper dokonał akwizycji Shoplo, trzeciego gracza pod względem liczby obsługiwanych sklepów na rynku w modelu SaaS. W wyniku przejęcia, około 4 700 sklepów zostanie przeniesionych na platformę Shoper, a możliwość skorzystania z nowych usług, pozwoli im dynamicznie zwiększać swoją sprzedaż.

Spółka działa w popularnym modelu SaaS, polegającym na oferowaniu usługi w formie abonamentu, w przypadku Shoper jest to kilka zróżnicowanych pod względem zawartości pakietów, pozwalających na elastyczne dopasowanie rozwiązania do wielkości i charakterystyki danego biznesu. Rynek SaaS cechuje się stałą i wysoką dynamiką wzrostu, która przyspieszyła w okresie pandemii w roku 2020.

9 lipca br. Shoper zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość oferty publicznej akcji wyniosła 363 mln złotych. Kurs odniesienia akcji Shoper został ustanowiony na poziomie 47 zł, równej cenie maksymalnej z oferty dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.