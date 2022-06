Shoper z kolejną usługą finansowania e-sklepów - spłaty zależą od przychodów

Shoper rozszerza portfolio usług dodatkowych, które usprawniają prowadzenie firmy i sprzedaży online, w tym także produktów finansowych.

Usługi finansowe wdrażane we współpracy z partnerami fintech, mają na celu ułatwić rozwój sprzedawców i znosić bariery dostępu do elastycznego oraz dopasowanego do ich potrzeb finansowania.

Booste - nowa usługa od Shopera

Do wachlarza usług dostępnych już dla klientów Shoper dołącza Booste – platforma fintech, oferująca firmom z branży e-commerce finansowanie zależne od przychodów (revenue-based financing). Polega ono na tym, że spłaty zależą od przychodów sklepu i dostosowują się do ich zmienności, dzięki czemu nie zaburzają płynności finansowej e-biznesu.

Prowadząc sklep internetowy i szukając dodatkowych środków na marketing, można dziś sięgnąć po rozwiązania od początku do końca stworzone z myślą o przedsiębiorcach prowadzących własny sklep internetowy. Taki produkt stworzyło Booste, które oferuje finansowanie na warunkach atrakcyjnych dla e-przedsiębiorców. Nasze partnerstwo to kolejny argument za tym, że Shoper maksymalnie ułatwia rozpoczęcie i prowadzenie sprzedaży w kanale online. Samo udostępnienie usługi to jedno, ale w Shoper dokładamy starań, by wspólnie z naszymi partnerami objaśniać zawiłości produktów finansowych – komentuje Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper.

Booste - jak to działa

Największymi zaletami finansowania Booste są prosty wniosek i pełna obsługa online. Z finansowania Booste mogą skorzystać właściciele sklepów na platformie Shoper, którzy prowadzą sklep internetowy od co najmniej sześciu miesięcy, a ich średni miesięczny przychód nie jest mniejszy niż 10 tys. zł. Po akceptacji złożonego wniosku otrzymują oni dostęp do środków do 48 godzin. Pozyskane środki mogą przeznaczyć na cele marketingowe, a więc nie muszą już wybierać pomiędzy budżetem na towar a wydatkami na reklamę internetową

Partnerstwo z Booste to kolejna – po ogłoszonych wcześniej usługach finansowania Brutto i Uncapped, a także współpracy w obszarze płatności ratalnych z Inbankiem – funkcjonalność dla klientów platformy Shoper, pomagająca zdobyć im dodatkowe środki na prowadzenie e-sprzedaży.

Shoper - jakie usługi ma dla swoich klientów

Oprócz tego, w pierwszym kwartale 2022 roku klienci Shoper zyskali dziesiątki nowych funkcjonalności i usług, wśród nich m.in. Shoper Connect – usługę wspierającą obsługę w sklepach, Shoper Przesyłki – dla lepszego zarządzania dostawami, czy TikTok Ads – usługę reklamową w popularnej aplikacji social media.

Shoper rozwija również narzędzia i integracje wspierające sprzedaż wielokanałową. W I kwartale 2022 r. nawiązał współpracę z popularną platformą Shopee, w maju zainwestował w agencję Selium, wzmacniając ofertę usług z obszaru omnichannel i sprzedaży międzynarodowej. Shoper przejął także kontrolny pakiet udziałów w SEMPIRE – agencji specjalizującej się w pozycjonowaniu sklepów internetowych w wyszukiwarkach i realizacji kampanii reklamowych dla branży e-commerce.