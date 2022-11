Shoper z rekordowymi przychodami

W pierwszych 9 miesiącach 2022 spółka osiągnęła przychody w wysokości 86,5 mln zł co oznacza wzrost o 33,1 mln zł i 62 proc. w stosunku do tożsamego okresu w 2021. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w tym okresie do rekordowego poziomu 25,8 mln zł i był wyższy o 4 mln zł i 18 proc. w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2021.





- Osiągnęliśmy satysfakcjonującą poprawę kluczowych parametrów

finansowych w zmiennym i wymagającym otoczeniu rynkowym.

Obserwujemy rosnące wykorzystanie większej ilości usług wspierających

sprzedaż przez użytkowników platformy Shoper, co korzystnie wpływa na

rozwój biznesu. Nasze przychody w ostatnich 12 miesiącach, zakończonych

we wrześniu, przekroczyły 113 mln zł i były ponad czterokrotnie wyższe niż

w 2019 roku - mówi Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych Shoper.

Rośnie GMV e-sklepów

Rosły też obroty wygenerowane w sklepach internetowych

i narzędziach do sprzedaży wielokanałowej wykorzystujących platformę Shoper. W III kwartale wyniosły one 1,8 mld zł (GMV sklepy) i 2 mld zł (GMV omnichannel), co oznacza wzrost odpowiednio o 29 i 33 proc. rdr. W pierwszych 9 miesiącach 2022 obroty wygenerowane w sklepach internetowowych wyniosły 5,3 mld zł (GMV sklepy) a w sklepach internetowych i narzędziach do sprzedaży wielokanałowej 5,8

mld zł (GMV omnichannel). Oznacza to wzrost o 36 i 34 proc. w stosunku do pierwszych 9 miesięcy 2021.



W sierpniu 2022 spółka sfinalizowała zakup agencji Selium, której głównym przedmiotem działalności była obsługa sprzedaży na globalnych marketplace’ach. Dzięki tej inwestycji w ofercie Shoper znajduje się obsługa wsparcia sprzedaży na ponad 30 marketplace’ach na świecie.