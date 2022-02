Shoper z usługą lepszej obsługi klienta e-sklepu

– Shoper dostarcza firmom działającym w dynamicznie rosnącym segmencie MŚP wszystkie niezbędne narzędzia do prowadzenia skutecznej i nowoczesnej sprzedaży w kanale online. Od oprogramowania sklepu po liczne usługi dodatkowe – m.in. obsługę kampanii reklamowych, bezgotówkowe płatności czy systemy rekomendacji produktowych – które zwiększają możliwości sprzedażowe naszych klientów. Kolejną z nich jest Shoper Connect – aplikacja, która pokrywa bardzo istotny obszar e-sprzedaży, czyli szybką i nowoczesną obsługę klienta – mówi Paweł Rybak, Chief Commercial Officer w Shoper.

Shoper Connect usprawnia proces obsługi klienta przez stworzenie profesjonalnej infolinii. Nie wymaga przy tym wsparcia ze strony IT – właściciele sklepów internetowych Shoper otrzymują w ramach Shoper Connect gotową do użycia usługę. Do ich dyspozycji są m.in. takie opcje jak web call (wykonywanie połączeń bezpośrednio ze strony www), wiadomości powitalne (IVR), identyfikacja dzwoniącego czy wysyłanie i odbieranie SMS. Wszystko obsługiwane z poziomu nowoczesnej aplikacji mobilnej, pozwalającej na wygodną obsługę klienta z dowolnego miejsca na ziemi.

Najskuteczniejszym narzędziem w generowaniu sprzedaży jest obsługa klienta

– Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród właścicieli sklepów internetowych Shoper, najskuteczniejszym narzędziem w generowaniu sprzedaży jest właśnie obsługa klienta, świadczona na wysokim poziomie. Podobną skuteczność w ocenie sprzedających mają reklamy w wyszukiwarce Google oraz w social media. Prowadzenie więc dobrej jakościowo obsługi i komunikacji z kupującymi, to bardzo ważny aspekt każdego e-biznesu. Dzięki Shoper Connect można uruchomić nowoczesną, firmową infolinię, nawet jeśli jesteś jednoosobowym sprzedawcą – dodaje Krzysztof Helak, App Store Coordinator w Shoper.

Z usługi Shoper Connect mogą już skorzystać wszystkie sklepy pracujące na platformie Shoper. Na start otrzymują one bezpłatny numer telefonu oraz pulę 100 darmowych SMS-ów i minut do wykorzystania podczas okresu próbnego.