Shoper zaliczył rekordowy kwartał

Shoper miał bardzo udany kwartał. Główne wskaźniki biznesowe w pierwszym kwartale 2022 roku, jak przychody, skorygowany zysk EBITDA czy GMV, znów zanotowały rekordowe poziomy.

Udany początek roku

Przychody spółki w tym okresie wzrosły o 33%, osiągając 35,1 mln zł. Firma zanotowała także dynamiczny wzrost skorygowanego zysku EBITDA, który wyniósł w I kwartale 2023 aż 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 41% względem analogicznego okresu w poprzednim roku. W efekcie rentowność Shoper wzrosła o 1,7 p.p., osiągając poziom 32,4%

– Mamy za sobą bardzo dobry kwartał, który pozwala nam z optymizmem patrzeć na cały 2023 rok. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, które były głównie napędzane szybkim rozwojem biznesu i efektywnym zarządzaniem warstwą kosztową. Koncentrujemy się na dalszym wspieraniu rozwoju naszych klientów, którzy dobrze sobie radzą w wymagającym otoczeniu gospodarczym – komentuje Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych w Shoper.

Unikatowe partnerstwa

Udany początek roku mieli także sprzedawcy korzystający z platformy Shoper. Łączna wartość transakcji w sklepach internetowych Shoper (GMV Sklepy) wzrosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 14% i wyniosła 1,92 mld zł. Zwiększyła się także łączna wartość sprzedaży w sklepach internetowych, powiększona o dodatkowe kanały sprzedaży, takie jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe (GMV Omnichannel). Przekroczyła ona 2,1 mld zł, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Mimo że tempo wzrostu całego rynku e-commerce nie jest wysokie, a GUS odnotowuje spadki w segmencie sprzedaży detalicznej (-3,5% rdr w okresie styczeń - marzec), sprzedawcy korzystający z platformy Shoper sprzedają coraz więcej. Dowodem na to jest rosnący wskaźnik take rate (prowizji od sprzedaży), który tylko w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 1,83%, czyli o 0,26 punkta procentowego więcej niż w okresie analogicznym w roku poprzednim.

Shoper w I kwartale 2023 roku wprowadził dziesiątki nowych funkcjonalności i usług, a także nawiązał istotne partnerstwa. W styczniu spółka pochwaliła się rozpoczęciem współpracy z firmą Microsoft w zakresie nowoczesnych produktów reklamowych. Natomiast w marcu Shoper poinformował o nawiązaniu partnerstwa z eMAG Marketplace, które ma za zadanie ułatwić klientom spółki sprzedaż w modelu cross-border.

AI wkracza do e-commerce

Shoper na początku drugiego kwartału 2023 roku we współpracy z firmą Apilo udostępnił klientom nową aplikację “Opisy AI”, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania opisów produktów sprzedawanych w Internecie nie tylko do sklepu internetowego, ale również na potrzeby innych kanałów sprzedaży. Narzędzie to dostępne jest dla sprzedawców działających na platformie Shoper oraz wszystkich klientów firmy Apilo. Aplikacja ta wpisuje się w dążenie Shoper do innowacyjnych rozwiązań, a dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pozwala na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie ofertą produktową.

– Nie boimy się wyjść poza utarte schematy i zawsze staramy się być krok przed konkurencją. Dlatego jako pierwsi na rynku postanowiliśmy szeroko wykorzystać ChatGPT, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywne narzędzia do zarządzania sprzedażą i promocją produktów. Poza samym przyglądaniem się sztucznej inteligencji – postanowiliśmy ją wykorzystać i uwolnić jej pełny potencjał dla wszystkich sprzedawców w Polsce - komentuje Paweł Rybak, członek zarządu ds. komercyjnych w Shoper.

Shoper to lider rozwiązań e-commerce w Polsce. Firma dostarcza niezbędną infrastrukturę dla handlu internetowego. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług wspierających sprzedaż. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Na platformie Shoper działają m.in takie marki jak Gym Glamour, WK Dzik, Irving czy Doppelherz. Od lipca 2021 roku Shoper jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.