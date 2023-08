Sieć kawiarni dołącza do Wolt. Będzie więcej śniadań

Od teraz oferta kawiarni Green Caffè Nero w dostawie Wolt dostępna jest dla mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Klienci mogą zamawiać klasyczne i mrożone kawy, herbaty i napoje, świeże wypieki, zestawy śniadaniowe i lunchowe, a także kawy paczkowane i kapsułki do domowego użytku Caffè Nero. To rozwiązanie dla osób, które chcą delektować się kawą prosto z kawiarni we własnym domu czy podczas spaceru. Ponadto, klienci Wolt mogą skorzystać z kodu rabatowego NERO30, dzięki któremu uzyskają zniżkę 10 zł na pierwsze 3 zamówienia w dostawie.

Jesteśmy zachwyceni nawiązaniem współpracy z Green Caffè Nero, renomowanym graczem na rynku kawowym i śniadaniowym. Nasza strategia rozwijania segmentu kawowego i śniadaniowego zdobywa coraz większe uznanie wśród klientów, dlatego kontynuujemy pozyskiwanie partnerów specjalizujących się w tych obszarach. Obserwujemy wyraźny trend rosnącego zainteresowania kawą w dowozie i jesteśmy pewni, że oferta Green Caffè Nero wzbogaci naszą platformę o wyjątkowe włoskie smaki — podkreśla Agata Polityło General Manager Wolt Polska.

Nawiązanie współpracy z Wolt pozwala nam na szersze dotarcie z ofertą do klientów, którzy od teraz mogą się cieszyć naszymi napojami i wypiekami, gdziekolwiek się znajdują. To ważny krok w naszej działalności, ponieważ segment szybkich dostaw jest jednym z najprężniej rozwijających się na rynku, a my, chcąc zapewniać jak najwyższy komfort naszym gościom, staramy się reagować na ich potrzeby i aktualne trendy rynku — dodaje Ewelina Karpińska, szefowa marketingu i marki Green Caffè Nero.

Wolt stale rozwija swoje usługi logistyczne. Dzięki szybkiej dostawie i odpowiednim zapewnieniu warunków transportu klienci mogą być pewni, że ich zamówienie dotrze w nienaruszonym stanie. Dotyczy to zarówno produktów gorących, jak i mrożonych — co jest wyjątkowo istotne w dostarczaniu tak wymagających produktów jak napoje kawowe czy herbata.