Sieć meblowa Agata uruchomiła sklep internetowy na Słowacji

W ostatnich latach polski dystrybutor mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz rozwijał swój biznes na terenie kraju. W ciągu ostatnich 5 lat powstało aż 16 nowych punktów sprzedaży stacjonarnej.

Poza rozwojem salonów w największych miastach Polski i powiększaniem oferty dopasowanej do potrzeb konsumentów, firma stawiała też na ekspansję w internecie, uzupełniając swoją działalność o kanał online, dzięki e-sklepowi agatameble.pl.

Ofertę mebli i dodatków uzupełniły także dodatkowe usługi, jak „Zamów online i odbierz w salonie” czy Megaskrytki – punkty typu „lockers” umożliwiające szybki i sprawny odbiór zamówień internetowych.

Przygraniczne salony Agata od dawna cieszyły się popularnością wśród słowackich klientów. Ten trend zaowocował otworzeniem się marki na cały tamtejszy rynek. Powstały we wrześniu 2022 roku słowacki sklep online pozwala na zakup asortymentu z salonów Agata nie tylko osobom mieszkającym blisko granicy.

Agata na Słowacji po słowacku

Działający pod osobnym adresem (www.agatanabytok.sk) e-commerce jest pierwszym zagranicznym sklepem marki. Został on dostosowany do wymagań słowackich klientów, którzy nie muszą obawiać się o barierę językową, ponieważ zarówno cały sklep, jak i e-mailowa i telefoniczna obsługa klienta prowadzone są w ich ojczystym języku. Dostawa zamówionych zakupów możliwa jest na terenie całej Słowacji.

- Chcielibyśmy, aby nasza oferta dotarła do szerokiego grona odbiorców. W tym przypadku Słowacja była naszym naturalnym wyborem. Jej bliskość i dopracowanie procesów logistycznych pozwala na szybki i sprawny transport zamówień do klientów – mówi Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agaty.

Meble, dodatki dla domu, dekoracje i oświetlenie

Asortyment słowackiego sklepu online zbliżony jest do tego, co salony Agaty proponują polskim klientom. W ofercie znajdują się meble, ale również dodatki dla domu, dekoracje czy oświetlenie. Podobne są również mechanizmy promocji oraz oferowane na terenie Słowacji usługi posprzedażowe. Jedyne różnice wynikają z aspektów obowiązującego za granicą prawa.

- Stale poszerzamy asortyment i pracujemy nad dostępnością produktów, po to aby były jak najlepiej dopasowane do specyfiki słowackiego rynku. Na bieżąco analizujemy zainteresowania słowackich klientów oraz to, jakie produkty kupują w salonach stacjonarnych – informują przedstawiciele firmy.

Centrala firmy Agata mieści się w Katowicach. Jesienią ubiegłego roku firma świętowała swoje 70-lecie na polskim rynku.

Agata to polska sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce. Obejmuje 32 wielkopowierzchniowe salony zlokalizowane zarówno w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju. Poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni i kuchni, a także szeroką gamę produktów i akcesoriów do aranżacji wnętrz.

Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.