Sieć nadań i odbiorów paczek DPD Pickup ma 22 000 punktów 

- Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, aby klienci mieli dostęp do usług DPD tak blisko i wygodnie jak jest to tylko możliwe i aby zapewnić unikalną elastyczność w zakresie nadań i odbiorów paczek. Dzięki możliwości nadania i odbioru paczek w tysiącach punktów i automatów w Polsce, tworzymy nowy standard wygody i dostępności usług kurierskich. Jednocześnie projektując nasze rozwiązania bierzemy pod uwagę zagadnienie śladu węglowego, czyli blisko nie znaczy tylko wygodnie, ale również odpowiedzialnie – powiedział Łukasz Zembowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu DPD Polska.

W ramach informowania klientów detalicznych o nowych możliwościach związanych z nadawaniem i odbiorem paczek, DPD Polska w drugiej połowie kwietnia rusza z kampanią promocyjną w kanałach online jak i w radiu.

DPD - paczki w sklepach Żabka

Od 3 kwietnia klienci DPD mogą odbierać i nadawać swoje paczki również w sklepach Żabka. Swój ulubiony punkt lub automat paczkowy można znaleźć na stronie www.dpd.com/pl/pl/dpd-pickup/znajdz-punkt-pickup/.

DPD Polska jest częścią Geopost, europejskiej firmy działające w dziedzinie doręczania przesyłek i rozwiązań dla e-commerce. Firma dostarcza najwyższej jakości usługi nadawcom i odbiorcom paczek, a także dąży do neutralności środowiskowej doręczeń realizowanych na trzy sposoby: z rąk kuriera, w punkcie odbioru i do automatu paczkowego.

DPD Polska siecią 22 tys. punktów DPD Pickup i współpracuje z ok 9 tys. kurierów. W 2022 r. flota nisko i zeroemisyjnych pojazdów zamknęła się liczbą 300 pojazdów. W 2022 firma została wyróżniona przez miesięcznik Forbes tytułem Poland's Best Employers. Geopost to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia Geopost do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.