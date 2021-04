Sieć paczkomatów tak gęsta, że konsumenci się gubią. InPost pomoże zdjęciem

InPost Mobile jest w czołówce najlepiej ocenianych aplikacji w Polsce, fot. materiały prasowe

InPost ma już ponad 6,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile. Dzięki aplikacji przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać kilka osób jednocześnie, bez konieczności stania w kolejce czy dotykania ekranu – skrytki otwiera się za pomocą smartfona.

„W ciągu zaledwie dwóch lat zbudowaliśmy aktywną społeczność ponad 6,5 mln użytkowników Jesteśmy obecnie najlepiej ocenianą aplikacją w Polsce – z ocenami 5/5 w App Store i 4.9/5 w Google Play, przy blisko 700 tysiącach przyznanych ocen – zarówno przez użytkowników urządzeń z systemami iOS, jak i Android. Żadna z liczących się aplikacji w Polsce nie może się pochwalić takim wynikiem. Nasza aplikacja to centrum zarządzania przesyłkami oraz to baza do prowadzania nowych usług dla użytkowników Paczkomatów InPost. W czasie rzeczywistym możemy obserwować, jak szybko konsumenci podchwytują kolejne udogodnienia. Przykładem może być choćby multiskrytka – czyli kilka przesyłek w jednej skrytce, bezdotykowe otwieranie skrytek czy nadawanie bez etykiety. Teraz pora na kolejne funkcjonalności – dzięki aplikacji każdy bez problemu trafi do właściwego Paczkomatu! Nasza sieć jest coraz bardziej gęsta i klienci czasem zastanawiają się, którą lokalizację wybrali. Teraz z aplikacją InPost Mobile rozwiązujemy ten problem – w przypadku Paczkomatów znajdujących się blisko siebie podpowie ona, czy stoimy przed właściwą maszyną. Udogodnienie to obejmuje także wyświetlanie zdjęcia Paczkomatu, w którym czeka przesyłka oraz wskazanie drogi na mapie do docelowej lokalizacji” – wyjaśnia Rafał Brzoska, prezes InPost.

Za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile za paczkę można zapłacić kodem BLIK, kartą płatniczą lub szybkim przelewem (DotPay), a już niebawem Apple Pay i Google Pay. Status nadanej paczki można śledzić oczywiście w aplikacji, ale także na stronie www.inpost.pl w sekcji „Śledzenie paczki” oraz przez chatbota, wpisując 24 cyfrowy numer przesyłki lub numer telefonu i 4 ostatnie cyfry numeru przesyłki. Aplikację InPost Mobile można pobrać ze sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery.