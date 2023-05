Sieciowy dyskont otworzył drugi sklep internetowy

Action rozszerza działalność w kanale internetowym

Po Holandii Action ma również własny e-commerce w Belgii - podaje portal retaidetail.eu. Sklep internetowy proponuje inne produkty niż sklepy stacjonarne i uzupełnia ich ofertę m.in. o większe przedmioty, które klienci preferują w opcji z dostawą do domu (meble ogrodowe, wózki narzędziowe, dywany). Asortyment, na początek 150 indeksów, będzie się regularnie zmieniał, pojawią się także cotygodniowe okazje „wyłącznie online”, nowości mają pojawiać się co wtorek. Zamówienia będą dostarczane w ciągu 3 do 5 dni roboczych.

Cyfryzacja w strategii Action

Cyfryzacja jest strategicznym filarem strategii rozwoju sieci dyskontów niespożywczych, chociaż sklepy stacjonarne wciąż pozostają „najważniejszym elementem”. Dwa lata temu Action otworzył swój pierwszy sklep internetowy w Holandii, a Belgia jest dopiero drugim krajem, który próbuje sił w handlu online. - Na froncie ROPO (wyszukiwanie online, zakupy offline) Action jest silny w całej Europie dzięki swojej stronie internetowej i aplikacji lojalnościowej - informuje firma.

Czy internetowy sklep dyskontera ruszy także nad Wisłą?

W lutym 2022 roku Sławomir Nitek, obecnie dyrektor regionalny Action na Polskę, Czechy oraz Austrię, mówił na naszych łamach: - Dla wielu osób wizyta w Action to coś więcej niż tylko zakupy. Jest to dla nich sposób na spędzenie czasu. Przeglądając produkty, mogą się zainspirować, poznać nasz szeroki asortyment i za każdym razem odkrywać nowe pozycje. Dlatego Action najlepiej sprawdza się jako sklep stacjonarny. Niemniej jednak Action uważnie śledzi rozwój e-commerce, a usługi cyfrowe są ważną częścią miksu komunikacyjnego firmy. Nasza strona internetowa jest centralnym punktem kontaktu: klienci mogą zainspirować się propozycjami, które zamieszczamy w formie momentów, sprawdzić najnowsze oferty i przygotować swoją listę zakupów.