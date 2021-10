Siemens oferuje na dedykowanej platformie testy na COVID do użytku domowego

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test umożliwia samodzielne wykonanie wiarygodnego badania w kierunku COVID-19.

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest już dostępny online w Polsce za pośrednictwem strony internetowej.

Siemens Healthineers jako jedna z pierwszych firm na świecie dostarcza test COVID-19 ze znakiem CE do użytku domowego.

Dzięki nowej platformie e-commerce, którą uruchomił Siemens Healthineers, Polacy zyskali prosty dostęp do CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test – testów, które można wykonać samodzielnie w dowolnym miejscu.

Test antygenowy Siemens Healthineers do użytku domowego opiera się na wymazie z przedniej części nosa. Dzięki 97,25% czułości i 100% swoistości dostarcza dokładne i wiarygodne wyniki w ciągu zaledwie 15 minut.

Test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test posiada certyfikat CE i może być stosowany do samodzielnego badania wśród osób powyżej 12 roku życia, bez względu na to, czy występują objawy choroby COVID-19. W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia próbki muszą zostać pobrane przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem. Test jest łatwy w użyciu i nie wymaga specjalnego sprzętu ani przeszkolenia. Prosty proces pobierania wymazu z nosa i uzyskiwania wyniku został zawarty w instrukcji użycia. Przy użyciu wymazówki pobiera się próbkę z obu otworów nosowych. Wymaz inkubowany jest w odczynniku, a następnie płyn zostaje nakropiony do wgłębienia w kasecie testowej. W ciągu 15 minut badana ciecz wędruje do okienka kasety i pojawia się wynik. Pozycja i liczba kresek wyraźnie wskaże, czy wynik testu jest dodatni czy ujemny.

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest obecnie dostępny w opakowaniach zawierających 20 pojedynczych testów, a wkrótce będzie dostępny również w innych opakowaniach.