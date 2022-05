SIG.pl: rozwijamy e-funkcjonalności pożądane w branży budowlanej

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Dane rynkowe wyraźnie wskazują nam, że zarówno w Polsce, jak i globalnie następuje bardzo szybki wzrost rynku e-commerce. Ekspresowe tempo zostało dodatkowo przyspieszone przez pandemię, która zmusiła wszystkich do zweryfikowania swoich możliwości zdalnej sprzedaży. Coraz mocniej do głosu dochodzi nowe pokolenie, dla którego wykorzystanie sfery e-commerce jest czymś absolutnie naturalnym, nie sprawiającym najmniejszych problemów. Co warto podkreślić, również starsze pokolenie coraz chętniej przekonuje się do zakupów online. Obserwujemy trend zapotrzebowania na szybki serwis. Znaczenia nabierają ekspresowe dostawy zamówień e-commerce, które realizowane są nawet w ciągu kilku godzin. Co ciekawie, dzięki systemom sprzedaży online, drugie życie zyskują produkty używane.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Jednym z kluczowych wyzwań jest brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników. Jest to związane z ekspresowym rozwojem rynku oraz wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na osoby z wiedzą i doświadczeniem. Z drugiej strony potrzeba osób, które są w stanie szybko zaadaptować możliwości wynikające z rozwoju technologii. Wyzwaniem są także rosnące koszty, z którymi mamy do czynienia w kilku obszarach takich, jak: pozyskanie klientów, realizacja zamówień czy logistyka. Niewątpliwym wyzwaniem jest również sprostanie coraz wyższym oczekiwaniami klientów, zwłaszcza w zakresie szybkości realizacji zamówień.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Zespół e-commerce SIG, wraz z połączonym z nim zespołem marketingu, liczy obecnie ponad 20 osób. Tworzymy uzupełniające się obszary, wśród nich m.in. rozwój i utrzymanie platformy e-commerce, dane produktowe, obsługa klienta, kontent i PR czy analiza. Z roku na rok nasz zespół powiększa się, a jego główny skład pozostaje niezmienny od początku uruchomienia platformy SIG.pl. Jesteśmy stabilnym i doświadczonym zespołem współpracującym w oparciu o wzajemne zaufanie. Firma postawiła na omnichannelowy model sprzedaży, w związku z czym za rozwój sprzedaży e-commerce odpowiada także kilkuset handlowców w terenie.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Systematycznie rozwijamy platformę e-commerce SIG o funkcjonalności specjalnie dedykowane naszej branży, czyli branży budowlanej. Dla użytkowników przygotowaliśmy szereg rozwiązań umożliwiających nie tylko wygodne zakupy przez Internet, ale także pozwalające znacznie usprawnić inne procesy. Możemy tutaj wymienić m.in. dostęp użytkowników do specjalistycznej dokumentacji technicznej produktów, kalkulatory systemowe, system kontroli zakupów czy kosztorysy. Stawiamy mocno na digitalizację procesów, sprzedaż wielokanałową oraz program lojalnościowy SIGup oparty o platformę SIG.pl. Oczywiście wykorzystujemy również rozwiązania technologiczne powszechnie używane w e-commerce – takie, jak silniki wyszukiwania czy rekomendacji. Posługujemy się elementami związanymi z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów, a także narzędziami przeznaczonymi do e-mail marketingu oraz działań reklamowych w sieci wyszukiwania.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Oczywiście, że tak. Posłużę się przykładem naszej platformy SIG.pl, której piąty rok działalności przyniósł ponad 130 mln zł obrotu. Jest to najlepszy dowód na to, że nawet w tak trudnej branży dla e-commerce, jaką jest branża budowlana, systemy sprzedaży online mają szansę na powodzenie. Jestem absolutnie przekonany, że wciąż można otwierać z dużym sukcesem systemy e-commerce - szczególnie dla klientów niszowych. Znacznie trudniej walczyć o klienta masowego, konkurując z wielkimi markami. Należy pamiętać, aby stale dopasowywać się do zmieniających się oczekiwań klientów.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Myślę, że kluczowe w tej roli powinno być połączenie rozumienia istoty tradycyjnego biznesu z nowoczesną technologią, i jednocześnie połączenia podejścia kreatywnego z rozumieniem liczby oraz danych. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich ludzi do zespołu. Ludzi, którzy świetnie się dogadują i potrafią się pięknie, konstruktywnie różnić. Istotne jest zróżnicowanie w sposobie myślenia, kompetencji czy ról zespołowych. To wszystko wpływa bardzo budująco na zespół i zadania, przed którymi staje. Cieszę się, że mogę kierować stabilnym, doświadczonym zespołem współpracującym w oparciu o duże zaufanie.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Niewątpliwie rynek e-commerce w Polsce nadal będzie się rozwijał. Rysuje się przed nim piękna przyszłość. Z całą pewnością istotny będzie trend zwiększania wygody użytkownika, który będzie chciał dokonywać zakupów online w jak najprostszy sposób. Klienci będą oczekiwać coraz lepszego serwisu, coraz większej szybkości realizacji zamówień przy zachowaniu dobrej ceny - choć trzeba jasno podkreślić, że cena nie będzie najistotniejszym kryterium.