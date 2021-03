Silver commerce ważnym segmentem w rozwoju e-commerce

fot. shutterstock, silver commerce

W bliskiej przyszłości e-commerce stanie się synonimem handlu, tak jak Netflix stał się synonimem kina. - Według badania McKinsey&Company w szczytowym momencie lockdownu w Polsce 3,6 mln nowych użytkowników zaczęło korzystać z usług online. Liczba użytkowników kupujących żywność przez internet podwoiła się, a pandemia zachęciła 76 proc. konsumentów do ściągania i używania mobilnych aplikacji zakupowych detalistów – wskazuje Olga Sztuba z Google.

W 2020 roku w związku z pandemią liczba e-klientów wzrosła o ponad 700 tys. do 28,2 mln. W znacznej mierze byli to seniorzy, którzy z powodów bezpieczeństwa woleli pozostać w domach. - Uważam w związku z tym, że ważnym tematem będzie rozwój silver economy i silver commerce, czyli dopasowanie sprzedaży online pod względem oferty, UX i procesów do grupy 50+. Nasze społeczeństwo starzeje się i jest to trend postępujący, zatem niezwykle ważne jest dostrzeżenie potrzeb właśnie tego segmentu, co robi już bardzo sprawnie np. Lidl i Biedronka – mówi Dorota Bachman, doradca zarządów i rad nadzorczych w zakresie cyfryzacji i rozwoju e-commerce, dyrektor zarządzająca Asteria Holding, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

Jak mówią prognozy do 2030 r. ludzie po 65 r.ż. będą stanowić ok. ¼ populacji Europy. - Starsi klienci e-commerce wymagają od sprzedawców świeżego spojrzenia i uwzględnienia ich odmiennych potrzeb w procesie zakupowym. To ludzie, którzy inaczej korzystają ze smartfonów, potrzebują większych ekranów i bardzo doceniają możliwość włączenia na stronach internetowych sklepów większych liter. To trud, który warto podjąć, bo to grupa klientów bardziej lojalna niż młodzi – dodaje Bartosz Pilch, przedstawiciel SIG Poland.

- Pokolenie baby boomers, to dzisiejsi co najmniej 65-latkowie, którzy zmuszeni przez pandemię przetestowali zakupy w Internecie i się do nich przekonali. Ograniczenia, które skutecznie trzymały ich z daleko od e-handlu, dziś się zatarły. Przed pandemią tylko 15 proc. osób z tej grupy wiekowej robiło zakupy online. W pandemii kupowali oni w ten sposób prawie równie chętnie co młodzi. Pytanie brzmi, jaki procent starszych klientów stanie się lojalnymi e-klientami po pandemii – pyta Piotr Wrzalik, Managing Partner w Unity Group.

Wypowiedzi pochodzą z raportu Grupy PTWP - EEC Review: Epoka ehandlu