Simpl.rent: Rynek najmu jest już całkowicie w świecie cyfrowym

Skąd wziął się pomysł na portal weryfikujący najemców?

Zadecydowały o tym dwa czynniki. Jeden z nich to doświadczenia mojego wspólnika, Piotra Pajdy, który na co dzień mieszka w Londynie. Rynek wynajmu w Wielkiej Brytanii jest bardziej rozwinięty, niż w Polsce. Piotr wielokrotnie przechodził przez różnego rodzaju procesy weryfikacji najemcy. Często były one bardzo uciążliwe, wymagały odbycia kilku spotkań. Z kolei ja mam doświadczenie w pracy przy wynajmie nieruchomości komercyjnych, gdzie weryfikacja firm jest konieczna, by można było wynająć powierzchnię biurową. Z połączenia tych dwóch doświadczeń stworzyliśmy proces weryfikacji najemców mieszkań, który zaspokaja potrzeby właścicieli nieruchomości.

Na czym polega państwa usługa?

Pomagamy właścicielom nieruchomości na wynajem oraz tym, którzy szukają mieszkania do wynajęcia. Wynajmujący mogą dzięki naszej platformie sprawdzić np. historię kredytową najemcy oraz to, czy ma on zdolność finansową do odprowadzania opłat. Weryfikację można przeprowadzić w pełni zdalnie, bez kontaktu twarzą w twarz pomiędzy dwoma stronami. To było przydatne szczególnie w czasie pandemii.

Mówił Pan, że rynek wynajmu w Wielkiej Brytanii jest bardziej rozwinięty niż w Polsce. Dlaczego wybrali Państwo polski rynek by ruszyć z simpl.rent?

Zastanawialiśmy się z Piotrem czy lepiej wystartować w Wielkiej Brytanii czy w Polsce. Na korzyść Wlk. Brytanii przemawiało to, że tam rynek jest bardziej dojrzały, jednak tam działały już firmy, które oferują podobne rozwiązania. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że wejdziemy na rynek polski, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że wymaga on większej edukacji.

Ze względu na to, że polski rynek jest mniej rozwinięty niż zachodni, wynajmujący nie zdawali sobie sprawy, że w ogóle potrzebują takiego narzędzia. Dopiero w momencie, kiedy wprowadziliśmy możliwość weryfikacji online najemcy, spore grono klientów zauważyło, jak przydatne jest to rozwiązanie.

Współpracujemy z największymi wynajmującymi z sektora PRS, czyli sektora instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Są to fundusze inwestycyjne posiadające pakiety mieszkań na wynajem, a także największe agencje nieruchomości. Naszymi klientami są takie firmy jak: Resi4Rent, Maxon Nieruchomości czy Nowodworski Estates. Rozpędzamy się.

Czy Państwa klientami są także indywidualni wynajmujący?

Tak, prywatni właściciele mniejszych pakietów mieszkań, czy nawet jednego mieszkania, także mogą korzystać z naszego rozwiązania. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową simpl.rent i tam wykupić sobie weryfikację nawet jednego najemcy.

Na rynku mieszkaniowym sporo się dzieje. Ceny za metr kw. są windowane, a inflacja rośnie. Czego państwo się spodziewacie, jeśli chodzi o zakup mieszkań na wynajem?

To zależy, jak się na to spojrzy. Inflacja jest wysoka i rośnie, w efekcie NBP podnosi stopy procentowe. Niemniej my tu upatrujemy szansę dla naszej firmy.

Wcześniej, przy niskich stopach procentowych, młoda pracująca osoba miała wybór: albo wynająć mieszkanie, albo kupić je na kredyt hipoteczny. Przy kredycie na 25-30 lat, w dużym uproszczeniu wychodziło, że ten sam standard mieszkania, w tym samym metrażu, można było wynająć za kwotę podobną do raty kredytu hipotecznego.

To już się skończyło, z powodu wzrostu stóp procentowych. Od momentu największego boomu w sprzedaży mieszkań, raty wzrosły o 70-80 proc. Co za tym idzie, duże grono osób nie ma zdolności kredytowej na zakup mieszkania i siłą rzeczy osoby te będą musiały mieszkanie wynająć.

Innymi słowy, mieszkań na rynek będzie wpływała podobna ilość jak wcześniej, natomiast osób, które będą mogły kupić te mieszkania będzie znacznie mniej. To znaczy, że pojawi się więcej potencjalnych najemców.

Czy jest jeszcze przestrzeń na wzrost ceny za metr kwadratowy mieszkania?

To pytanie raczej do analityków rynku nieruchomości. Obserwujemy rynek najmu mieszkań i naszym zdaniem z pewnością będzie on rósł.

Czy myślą Państwo o objęciu swoją usługą rynku nieruchomości komercyjnych, np. handlowych?

Na razie nie. Skupiamy się na wynajmie mieszkań. Są natomiast klienci, którzy korzystają z naszych rozwiązań do wynajmowania mniejszych lokali komercyjnych, np. niewielkich lokali na biuro, sklep. Mamy do czynienia z klientami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jakie możliwości daje Państwa firmie kanał e-commerce? Jakie widzą państwo możliwości rozwoju tego segmentu?

Rozwój e-commerce i chęć ludzi do załatwiania rzeczy przez internet zwiększają zasięg naszej usługi. Dawniej najemcy mieliby większe obawy, aby dzielić się danymi przez internet. Teraz, kiedy kupujemy wiele rzeczy czy usług w online i wszędzie podajemy swoje dane, numery kart płatniczych, logujemy się do konta bankowego, czujemy się bardziej bezpieczni w internecie. Jest więcej osób, które chętnie przejdą przez nasz proces weryfikacji. Z perspektywy konsumenta może to wyglądać tak prosto, jak opłacenie transakcji w internecie lub zakup sprzętu AGD na raty.

W ostatnim czasie rozwijają się technologie rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. Czy firma wykorzystuje technologie AV, VR lub czy chce ich używać? Jakie one dają szanse?

W simpl.rent kładziemy nacisk na dwie rzeczy. Po pierwsze, minimalizujemy ryzyka finansowe w wynajmie. Mamy narzędzie do weryfikacji najemców, mamy ubezpieczenie OC najemcy i ubezpieczenie płatności czynszu dla właścicieli mieszkań. To jeden filar.

Drugi filar to usprawnienie procesów wprowadzenia najemcy do mieszkania. Chcemy sprawić, aby proces od pierwszego kontaktu najemcy z właścicielem, do wprowadzenia się najemcy do mieszkania, był jak najprostszy. Tu widzimy szanse na wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości. Np., zamiast spotykać się by pokazać mieszkanie, możemy zaproponować wirtualny spacer. Możemy też zrobić skan mieszkania, by można było w dowolnym momencie obejrzeć je.

W kolejnym kroku technologie te można byłoby wykorzystać w procesie przejmowania lokalu, czyli jako elektroniczny protokół zdawczo odbiorczy, który pokaże stan mieszkania po okresie wynajmu. Mamy zrobiony skan mieszkania przed wynajęciem i po i na tej podstawie możemy w sposób transparentny rozliczyć się z najemcą. Myślimy o tym i być może wkrótce takie rozwiązania będą dostępne na naszej platformie.

Czy sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w weryfikacji najemców?

My już częściowo wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Najemca może uwierzytelnić swoją tożsamość na trzy sposoby. Jednym z nich jest weryfikacja dokumentem tożsamości. W tej metodzie najemca robi zdjęcie dokumentu – paszportu lub dowodu osobistego, a potem robi krótkie wideo swojej twarzy. Na tej podstawie algorytm AI sprawdza, czy dokument jest autentyczny i czy osoba która się nim legitymuje jest faktycznie właścicielem tego dokumentu.

Tworzymy także bardziej rozbudowany model weryfikacji wiarygodności finansowej najemcy, który będzie oparty o tego typu algorytmy.

Wiele mówi się ostatnio o „doświadczeniu konsumenta“. Czy to dla was też ważny aspekt?

To dla nas najważniejszy aspekt. Naszym docelowym klientem, który płaci za usługę, jest właściciel mieszkania. Chciałby on wiedzieć wszystko o najemcy, natomiast najemcy nie chcą dzielić się zbyt wieloma informacjami. Musieliśmy sprawić, by najemcy chętnie przechodzili przez moment weryfikacji, dzięki czemu klienci, którzy płacą nam za weryfikację, będą zadowoleni.

Przeprowadziliśmy badanie na najemcach i właścicielach i doszliśmy do wniosku, że musimy przekazać właścicielom mieszkań przynajmniej minimalną ilość informacji o najemcy, aby mogli oni podjąć świadomą decyzję czy wynająć, czy nie. Z naszego Certyfikatu Najemcy wynajmujący dowie się, czy tożsamość najemcy jest potwierdzona, czy najemca zarabia wystarczająco dużo na pokrycie opłat oraz to, czy istnieje ryzyko nieterminowych płatności, na podstawie danych z różnych baz dłużników i bazy informacji kredytowej. Nie dowie się natomiast ile zarabia najemca, w jakim banku ma kartę kredytową, a w jakim wziął kredyt.

Czyli chodzi o to, by odnaleźć równowagę pomiędzy potrzebami właścicieli nieruchomości oraz obawami najemców?

Tak. Pierwszym krokiem w poprawie doświadczenia konsumenta było stanie się zaufaną trzecią stroną, która przekazuje minimum danych, jakich potrzebuje właściel by podjąć decyzję, a jednocześnie chroni dane najemców.

Kolejnym wyzwaniem byli obywatele Ukrainy jako najemcy. Rozszerzyliśmy opcje językowe, aby nasza platforma do wynajmu była dostępna po polsku, angielsku i ukraińsku. Teraz rozbudowujemy nasz zespół, aby wspierać najemców w języku ukraińskim.

Ostatnim elementem jest danie wyboru sposobu weryfikacji najemcy. Mamy trzy metody weryfikacji tożsamości i dwa typy weryfikacji zarobków. W zależności od tego, jakie preferencje ma najemca jeśli chodzi o dzielenie się swoimi danymi wrażliwymi, może on przejść przez proces bardzo szybko - w 5 minut uwierzytelnić tożsamość oraz pokazać zarobki i historię płatniczo-kredytową. W takiej ścieżce musi po prostu zalogować się do konta banku. Ten sposób jest najszybszy i najłatwiejszy, choć może się wydawać, że przekazuje się więcej informacji do analizy. Widzimy, że najwięcej najemców wybiera właśnie tą ścieżkę.

Jeżeli najemca ma większe obawy co do dzielenia się swoimi danymi, to proponujemy drugą ścieżkę. Wówczas najemca robi przelew złotówkowy poza naszą platformą. Jest to proces dłuższy, ale jesteśmy na to gotowi. Każdy najemca jest w stanie przejść przez nasz proces weryfikacyjny, niezależnie od tego, jakie ma preferencje dzielenia się swoimi danymi osobowymi.

Jakie plany ma simpl.rent?

Dopiero co zamknęliśmy rundę finansowania, która bardzo przyspieszy nasz rozwój. Zebraliśmy ok. 1,5 mln zł od dwóch funduszy z rynku krajowego: Black Pearls VC oraz Kogito Ventures. Najbliższy rok minie pod hasłem umocnienia swojej pozycji lidera na polskim rynku. Będziemy rozbudowywać platformę, m.in.wprowadziliśmy moduł zawierania umów online i moduł płatności za kaucję. W ten sposób będziemy w stanie zabezpieczyć ścieżkę od weryfikacji najemcy przez zabezpieczenie produktami ubezpieczeniowymi (OC najemcy i ubezpieczenie płatności czynszu), aż do wpłacenia kaucji i podpisania umowy online.