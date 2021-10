Simple Day, e-commerce oferujący suplementy diety z rekordowym półroczem

Simple Day – właściciel platformy e-commerce Twój Cel To – tylko w I półroczu br. dostarczył 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów. Dzięki temu spółka działająca na rynku suplementów diety, od stycznia do czerwca, wypracowała prawie 10 mln zł przychodów i zysk netto na poziomie 3,7 mln zł.