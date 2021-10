Simple Day planuje wejście na NewConnect

Simple Day – właściciel platformy e-commerce Twój Cel To – tylko w I półroczu br. dostarczył 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów. Dzięki temu spółka działająca na rynku suplementów diety, od stycznia do czerwca, wypracowała prawie 10 mln zł przychodów i zysk netto na poziomie 3,7 mln zł. Firma zapowiada plany wejścia na rynek NewConnect w I połowie 2022 roku. Spółka nie wyklucza, że debiut poprzedzony będzie publiczną ofertą akcji, w ramach której firma pozyskałaby środki na dalszy rozwój autorskich marek z segmentu suplementów diety.